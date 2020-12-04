Полузащитник «Астаны» Маевский может перейти в «Ротор»

В услугах хавбека «Астаны» Ивана Маевского заинтересован «Ротор», утверждает Metaratings.

По информации источника, главный тренер волгоградской команды Александр Хацкевич хочет снова поработать с 32-летним футболистом, который знаком ему по сборной Белоруссии.

Ранее сообщалось, что полузащитник принял предложение от клуба из второй восьмерки РПЛ.