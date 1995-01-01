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    Полузащитник «Астаны» Маевский может перейти в «Ротор»

    В услугах хавбека «Астаны» Ивана Маевского заинтересован «Ротор», утверждает Metaratings.

    По информации источника, главный тренер волгоградской команды Александр Хацкевич хочет снова поработать с 32-летним футболистом, который знаком ему по сборной Белоруссии.

    Ранее сообщалось, что полузащитник принял предложение от клуба из второй восьмерки РПЛ.

    • Маевский уже играл в России за «Анжи» с 2015 по 2016 год.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
    • 31 декабря белорус станет свободным агентом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19183

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты. Как правило, где появляются "землячества", появляются проблемы негативно влияющие на развитие клуба. Сейчас это вредит ЦСКА - зачем взяли, к примеру, Шкурина и целую группу в молодёжку из Белоруссии. Землячество Черчесова в сборной???...Вспомните "португальское" "Динамо", перебор хохлов в Спартаке.

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