Полузащитник «Астаны» Маевский может перейти в «Ротор»

Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты. Как правило, где появляются "землячества", появляются проблемы негативно влияющие на развитие клуба. Сейчас это вредит ЦСКА - зачем взяли, к примеру, Шкурина и целую группу в молодёжку из Белоруссии. Землячество Черчесова в сборной???...Вспомните "португальское" "Динамо", перебор хохлов в Спартаке.
В услугах хавбека «Астаны» Ивана Маевского заинтересован «Ротор», утверждает Metaratings.
По информации источника, главный тренер волгоградской команды Александр Хацкевич хочет снова поработать с 32-летним футболистом, который знаком ему по сборной Белоруссии.
Ранее сообщалось, что полузащитник принял предложение от клуба из второй восьмерки РПЛ.
- Маевский уже играл в России за «Анжи» с 2015 по 2016 год.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
- 31 декабря белорус станет свободным агентом.