Полузащитник «Астаны» Маевский может перейти в «Ротор»

В услугах хавбека «Астаны» Ивана Маевского заинтересован «Ротор», утверждает Metaratings.
По информации источника, главный тренер волгоградской команды Александр Хацкевич хочет снова поработать с 32-летним футболистом, который знаком ему по сборной Белоруссии.
Ранее сообщалось, что полузащитник принял предложение от клуба из второй восьмерки РПЛ.
- Маевский уже играл в России за «Анжи» с 2015 по 2016 год.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
- 31 декабря белорус станет свободным агентом.
Источник: Metaratings