Семак, Федотов, Мусаев, Черевченко, Хацкевич – претенденты на звание лучшего тренера декабря в РПЛ

Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера в декабре.

В список попали:

Сергей Семак («Зенит», 9 очков в 3 матчах)

Владимир Федотов («Сочи», 9 очков в 3 матчах)

Мурад Мусаев («Краснодар», 9 очков в 3 матчах)

Игорь Черевченко («Химки», 7 очков в 3 матчах)

Александр Хацкевич («Ротор», 6 очков в 3 матчах).

Выбираем лучшего тренера месяца. Отдайте свой голос за лучшего в #ТинькоффРПЛ в декабре в нашей группе ВК https://t.co/9Ub8yiA8eDВ этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/zTprYEer7J