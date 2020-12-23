Семак, Федотов, Мусаев, Черевченко, Хацкевич – претенденты на звание лучшего тренера декабря в РПЛ

Нормально. Один из претендентов на звание ЛУЧШЕГО тренера декабря просрал групповой турнир ЛЧ. Правда, он начал его просирать раньше. А так, все зашибись
Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера в декабре.
В список попали:
Сергей Семак («Зенит», 9 очков в 3 матчах)
Владимир Федотов («Сочи», 9 очков в 3 матчах)
Мурад Мусаев («Краснодар», 9 очков в 3 матчах)
Игорь Черевченко («Химки», 7 очков в 3 матчах)
Александр Хацкевич («Ротор», 6 очков в 3 матчах).
Выбираем лучшего тренера месяца. Отдайте свой голос за лучшего в #ТинькоффРПЛ в декабре в нашей группе ВК https://t.co/9Ub8yiA8eDВ этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/zTprYEer7J— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 23, 2020