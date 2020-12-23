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    Семак, Федотов, Мусаев, Черевченко, Хацкевич – претенденты на звание лучшего тренера декабря в РПЛ

    Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера в декабре.

    В список попали:

    Сергей Семак («Зенит», 9 очков в 3 матчах)
    Владимир Федотов («Сочи», 9 очков в 3 матчах)
    Мурад Мусаев («Краснодар», 9 очков в 3 матчах)
    Игорь Черевченко («Химки», 7 очков в 3 матчах)
    Александр Хацкевич («Ротор», 6 очков в 3 матчах).

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    Источник: Твиттер РПЛ

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      Федорыч_57 56 минут назад

      Нормально. Один из претендентов на звание ЛУЧШЕГО тренера декабря просрал групповой турнир ЛЧ. Правда, он начал его просирать раньше. А так, все зашибись

      -1
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      Рейтинг: +11838

      KLIM777 > Федорыч_57 42 минуты назад

      иди голову помой, здесь выбирают в рамках РПЛ

      0
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      Рейтинг: -618

      СуперПАВ9 > KLIM777 17 минут назад

      Иди сам помой умник

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      Рейтинг: +108

      хав_бек 1 час назад

      Конечно, Черевченко! Только в Химках вижу прогресс по игре, т.е. видна работа тренера.
      Ротор также играл и раньше, но в последних играх больше повезло.
      Сочи игрой не впечатлил.
      Зенит и Краснодар имеет такой набор исполнителей, что и без тренера должны были своё брать.

      3
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      Рейтинг: +12422

      alarm 2 часа назад

      лауреатом премии "побег месяца" становится тедеска. из питера вернулся в тарасовку, быстро побросал вещи в чемодан и сбежал в германию, оставив заявление об уходе и записку, что просто хочет быть с семьёй, и всё, отстаньте, не звоните :D

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