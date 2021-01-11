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    Хацкевич подтвердил переход в «Ротор» игроков «Астаны» Шомко и Маевского

    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал об усилении команды футболистами «Астаны».

    По его словам, переходы защитника Дмитрия Шомко и хавбека Ивана Маевского уже можно считать состоявшимися, а с нападающим Алексеем Щеткиным переговоры находятся на завершающей стадии.

    «Маевский и Шомко действительно уже официально являются игроками «Ротора», а с Щеткиным ведутся переговоры, но в целом договоренность уже есть, остались детали. Считаю, что все три игрока будут очень хорошим усилением для нашей команды», – сказал Хацкевич.

    «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

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    Источник: Sport24

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