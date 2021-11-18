«Эта лодка давно затонула»: Хацкевич исключил свое возвращение в «Ротор»

Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич дал понять, что не вернется в волгоградский клуб.

«Если «Ротор» ко мне обратится, рассматривать предложение не буду: второй раз повторять такую ошибку не собираюсь. «Ротор» научил меня тому, что каждое предложение нужно тщательно рассматривать и принимать взвешенное решение.

Те люди, которые руководят клубом и находятся возле него, не работают на созидание, не настроены что-то создавать. Об этом говорят факты: полгода назад команда еще играла в Премьер-лиге, а сейчас она близка к зоне вылета даже из ФНЛ – тенденция идет только в сторону падения, в сторону развития ничего нет.

К сожалению, тот же Дима Хохлов, видимо, столкнулся с теми же проблемами, что были и у нас, поэтому так и получилось. Тут можно только поддержать его и пожелать удачи в дальнейшем.

В чем основная проблема «Ротора»? Все просто – у команды каждые полгода меняется примерно 90 процентов состава, о каком стабильном результате может идти речь? Нет четкого плана развития клуба и стратегии, значит, это кому-то просто выгодно.

Самое негативное, что такое происходит с командой, у которой есть замечательные болельщики, отличный стадион, хорошие условия для тренировок. Но, к сожалению, все идет только вниз и эта лодка уже давно затонула», – сказал Хацкевич.