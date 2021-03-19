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    «Ротор» уволил Хацкевича

    «Ротор» объявил об отставке главного тренера Александра Хацкевича.

    «Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить.

    «Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – цитирует гендиректора «Ротора» Андрея Рекечинского пресс-служба клуба.

    • 47-летний Хацкевич возглавлял команду с декабря 2019 года.
    • «Ротор» идет на 13-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ротора»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10156

      paracetamol 37 минут назад

      Наконец-то! Пусть бульбашский майдан в Минске поддерживает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -55

      Арч 1 час назад

      правильно уволили этого укробеларусского нацика

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19563

      bset 2 часа назад

      Благодарим Виктора Михайловича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере.

      2
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      Рейтинг: +6439

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Ну и ну ! Отличный тренер , в слабом клубе ! Слив клуба !

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10156

      paracetamol > САДЫЧОК 36 минут назад

      Может все наоборот?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14496

      derrik2000 3 часа назад

      Зачем???
      Ребята при нём с желанием и раскрепощённо играли, раскрывали практически полностью свой потенциал.
      А то, что опыта молодняку не хватает, так главное в этом сезоне удержаться в премьер-лиге, что, полагаю, им было бы с Хацкевичем по силам: им же в стыковых матчах играть, а там соперник из НФЛ будет хоть и достаточно сильный, но не по меркам даже "подвала" РПЛ ("Тамбов" я, естественно, в расчёт не беру).
      В следующем сезоне при такой же яркой, комбинационной, атакующей игре с ГТ Хацкевичем, уверен, что закрепились бы в РПЛ.
      А сейчас новый ГТ, "спаситель нации" придёт, и, как в большинстве случаев, начнёт учить, как нужно "правильно ставить автобус".
      Игра, которой Ротор выгодно отличался от "автобусников", пропадёт сразу.

      3
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      Рейтинг: +11526

      Skull_Boy 3 часа назад

      А какой был смысл его сейчас увольнять, если были в подвале, так и останутся в подвале

      1
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      Рейтинг: +21279

      Боцман59rus 3 часа назад

      Изначально пилили бюджетное бабло, к чему этот спектакль если на результат вообще не закладывались?

      2
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