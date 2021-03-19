«Ротор» уволил Хацкевича

«Ротор» объявил об отставке главного тренера Александра Хацкевича.

«Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить.

«Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – цитирует гендиректора «Ротора» Андрея Рекечинского пресс-служба клуба.

47-летний Хацкевич возглавлял команду с декабря 2019 года.

«Ротор» идет на 13-м месте в РПЛ.