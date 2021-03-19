«Ротор» уволил Хацкевича

Наконец-то! Пусть бульбашский майдан в Минске поддерживает.
«Ротор» объявил об отставке главного тренера Александра Хацкевича.
«Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить.
«Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – цитирует гендиректора «Ротора» Андрея Рекечинского пресс-служба клуба.
- 47-летний Хацкевич возглавлял команду с декабря 2019 года.
- «Ротор» идет на 13-м месте в РПЛ.
Александр Хацкевич покидает пост главного тренера «Ротора»Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности.Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/T4t318yYtN— CК «Ротор» (@RotorOfficial) March 19, 2021