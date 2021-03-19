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«Ротор» уволил Хацкевича

19 марта 2021, 10:59
8

«Ротор» объявил об отставке главного тренера Александра Хацкевича.

«Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить.

«Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – цитирует гендиректора «Ротора» Андрея Рекечинского пресс-служба клуба.

  • 47-летний Хацкевич возглавлял команду с декабря 2019 года.
  • «Ротор» идет на 13-м месте в РПЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Ротора»
Россия. Премьер-лига Ротор Хацкевич Александр
Комментарии (8)
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Боцман59rus
1616141197
Изначально пилили бюджетное бабло, к чему этот спектакль если на результат вообще не закладывались?
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Skull_Boy
1616141671
А какой был смысл его сейчас увольнять, если были в подвале, так и останутся в подвале
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derrik2000
1616142415
Зачем??? Ребята при нём с желанием и раскрепощённо играли, раскрывали практически полностью свой потенциал. А то, что опыта молодняку не хватает, так главное в этом сезоне удержаться в премьер-лиге, что, полагаю, им было бы с Хацкевичем по силам: им же в стыковых матчах играть, а там соперник из НФЛ будет хоть и достаточно сильный, но не по меркам даже "подвала" РПЛ ("Тамбов" я, естественно, в расчёт не беру). В следующем сезоне при такой же яркой, комбинационной, атакующей игре с ГТ Хацкевичем, уверен, что закрепились бы в РПЛ. А сейчас новый ГТ, "спаситель нации" придёт, и, как в большинстве случаев, начнёт учить, как нужно "правильно ставить автобус". Игра, которой Ротор выгодно отличался от "автобусников", пропадёт сразу.
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САДЫЧОК
1616144407
Ну и ну ! Отличный тренер , в слабом клубе ! Слив клуба !
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Арч
1616148936
правильно уволили этого укробеларусского нацика
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paracetamol
1616151635
Наконец-то! Пусть бульбашский майдан в Минске поддерживает.
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