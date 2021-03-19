«Ротор» уволил Хацкевича

«Ротор» объявил об отставке главного тренера Александра Хацкевича.
«Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить.
«Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – цитирует гендиректора «Ротора» Андрея Рекечинского пресс-служба клуба.
- 47-летний Хацкевич возглавлял команду с декабря 2019 года.
- «Ротор» идет на 13-м месте в РПЛ.
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Источник: твиттер «Ротора»