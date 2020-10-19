Гендиректор «Ротора»: «У нас полное доверие к Хацкевичу»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский дал понять, что клуб пока не собирается увольнять главного тренера Александра Хацкевича.
«Будем настраиваться и биться в следующих матчах, постараемся победить. Что касается тренера, то у нас к Александру Хацкевичу полное доверие», – сказал Рекечинский.
Ранее сам тренер не исключил свой уход с занимаемого поста.
- «Ротор» набрал три очка в 11 турах чемпионата.
- Волгоградцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.
- 47-летний Хацкевич возглавляет команду с декабря 2019 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»