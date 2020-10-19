Гендиректор «Ротора»: «У нас полное доверие к Хацкевичу»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский дал понять, что клуб пока не собирается увольнять главного тренера Александра Хацкевича.

«Будем настраиваться и биться в следующих матчах, постараемся победить. Что касается тренера, то у нас к Александру Хацкевичу полное доверие», – сказал Рекечинский.

Ранее сам тренер не исключил свой уход с занимаемого поста.