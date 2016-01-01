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    Гендиректор «Ротора»: «У нас полное доверие к Хацкевичу»

    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский дал понять, что клуб пока не собирается увольнять главного тренера Александра Хацкевича.

    «Будем настраиваться и биться в следующих матчах, постараемся победить. Что касается тренера, то у нас к Александру Хацкевичу полное доверие», – сказал Рекечинский.

    Ранее сам тренер не исключил свой уход с занимаемого поста.

    • «Ротор» набрал три очка в 11 турах чемпионата.
    • Волгоградцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • 47-летний Хацкевич возглавляет команду с декабря 2019 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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