Хацкевич не исключил уход с поста главного тренера «Ротора»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич порассуждал о своей возможной отставке с занимаемого поста.
«Чувствую ли я доверие со стороны руководства «Ротора»? Люди работают и понимают, в какой ситуации мы оказались. Два месяца прошло, не может команда РПЛ комплектоваться на протяжении 10-11 туров. Мы подошли (к сезону) неукомплектованными. Сейчас команда начала собираться.
Ситуация с COVID очень тяжелая, и кажется, что футболист может (полноценно играть) на поле. Но когда ты две недели или больше ничего не делал, нереально за десять дней подготовиться. Надо терпеть. Что касается доверия, надо определиться. Я в первую очередь должен определиться, идем мы дальше (вместе) или уступаем дорогу.
Что сказал команде после поражения от «Тамбова»? По горячим следам мы не разбираем игру. Мне надо переспать (ночь) и принять для себя дальнейшие решения. Я так и сказал ребятам», – сказал Хацкевич.
- «Ротор» набрал три очка в 11 турах чемпионата.
- Волгоградцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.
- 47-летний Хацкевич возглавляет команду с декабря 2019 года.