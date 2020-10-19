Хацкевич не исключил уход с поста главного тренера «Ротора»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич порассуждал о своей возможной отставке с занимаемого поста.

«Чувствую ли я доверие со стороны руководства «Ротора»? Люди работают и понимают, в какой ситуации мы оказались. Два месяца прошло, не может команда РПЛ комплектоваться на протяжении 10-11 туров. Мы подошли (к сезону) неукомплектованными. Сейчас команда начала собираться.

Ситуация с COVID очень тяжелая, и кажется, что футболист может (полноценно играть) на поле. Но когда ты две недели или больше ничего не делал, нереально за десять дней подготовиться. Надо терпеть. Что касается доверия, надо определиться. Я в первую очередь должен определиться, идем мы дальше (вместе) или уступаем дорогу.

Что сказал команде после поражения от «Тамбова»? По горячим следам мы не разбираем игру. Мне надо переспать (ночь) и принять для себя дальнейшие решения. Я так и сказал ребятам», – сказал Хацкевич.