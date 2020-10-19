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  • Хацкевич не исключил уход с поста главного тренера «Ротора»

Хацкевич не исключил уход с поста главного тренера «Ротора»

19 октября 2020, 08:43
3

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич порассуждал о своей возможной отставке с занимаемого поста.

«Чувствую ли я доверие со стороны руководства «Ротора»? Люди работают и понимают, в какой ситуации мы оказались. Два месяца прошло, не может команда РПЛ комплектоваться на протяжении 10-11 туров. Мы подошли (к сезону) неукомплектованными. Сейчас команда начала собираться.

Ситуация с COVID очень тяжелая, и кажется, что футболист может (полноценно играть) на поле. Но когда ты две недели или больше ничего не делал, нереально за десять дней подготовиться. Надо терпеть. Что касается доверия, надо определиться. Я в первую очередь должен определиться, идем мы дальше (вместе) или уступаем дорогу.

Что сказал команде после поражения от «Тамбова»? По горячим следам мы не разбираем игру. Мне надо переспать (ночь) и принять для себя дальнейшие решения. Я так и сказал ребятам», – сказал Хацкевич.

  • «Ротор» набрал три очка в 11 турах чемпионата.
  • Волгоградцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • 47-летний Хацкевич возглавляет команду с декабря 2019 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ротор Хацкевич Александр
Комментарии (3)
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paracetamol
1603089418
Давно пора. Ждали, ждали волгоградцы клуб свой в РПЛ и дождались... Накупила клубная бестолочь грузин да армян, тренер - бульбаш майданный. И чего от этой шоблы дать? Только распила бюджета!
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portero
1603105361
Твердая позиция с неё вы уже никуда не сдвинитесь...
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zigbert
1603119105
С Тамбовом играли на равных. Но проблем у команды много. Начинать конечно будут с тренера.
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