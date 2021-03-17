«Матом можно? Это беспредел!» Тренер «Ротора» – о судействе в матче с «Ростовом»

23 тур только начался, а уже ни одной игры без судейского скандала не прошло.
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич оценил работу бригады Кирилла Левникова на матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).
— Ваша оценка судейства?
— Как вам сказать... Одним словом? Как-то Никулина попросили описать его жизнь. Он ответил: «Матом можно? Нет? Тогда все хорошо...»
Если серьезно, это беспредел! Особенно первый тайм. Что бы ты не делал, все время свистели в сторону «Ростова». Особенно в штрафной. В центре поля – все грамотно, четко... Пенальти неоднозначный.
Я считаю, что игрок «Ростова» играл рукой. Это фол. Нужно было останавливать игру, а в итоге соперник забил...
- «Ротор» остался на 13-м месте в РПЛ.
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