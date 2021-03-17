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  • «Матом можно? Это беспредел!» Тренер «Ротора» – о судействе в матче с «Ростовом»

«Матом можно? Это беспредел!» Тренер «Ротора» – о судействе в матче с «Ростовом»

17 марта 2021, 23:51
19

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич оценил работу бригады Кирилла Левникова на матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

— Ваша оценка судейства?

— Как вам сказать... Одним словом? Как-то Никулина попросили описать его жизнь. Он ответил: «Матом можно? Нет? Тогда все хорошо...»

Если серьезно, это беспредел! Особенно первый тайм. Что бы ты не делал, все время свистели в сторону «Ростова». Особенно в штрафной. В центре поля – все грамотно, четко... Пенальти неоднозначный.

Я считаю, что игрок «Ростова» играл рукой. Это фол. Нужно было останавливать игру, а в итоге соперник забил...

  • «Ротор» остался на 13-м месте в РПЛ.

Карпин: «Первый гол «Ростова» нельзя было засчитывать. Мяч прокатился по руке Осипенко»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ротор Ростов Хацкевич Александр Левников Кирилл
Комментарии (19)
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ySS
1616015072
Вопросов у Хацкевича много. Судьи, как будто, отдавали Ростову украденное в Химках...
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Боцман59rus
1616015286
Ты по сравнению сВалерой просто пока школьник, у того мата на пару томов накопилось
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maygli
1616015615
Ну вот и Ротор голову поднял. Никому такое судейство не нравится с первым голом где все видели руку кроме судьи, который пошёл смотреть на экран и ничего там не увидел. ;-)))
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paracetamol
1616015746
На Левникова надавили. Судейскому комитету надо было рассчитаться за ляп в Химках. Но при чем тут Ротор?
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bombar
1616016334
комитету
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BlackMurderDeco
1616017003
Бездари а не судьи, прям убил бы
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maygli
1616017263
23 тур только начался, а уже ни одной игры без судейского скандала не прошло.
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Ганнибал Лектор
1616041109
Если бы 0-1 сгорели, то можно было бы говорить о судействе. Но 0-4... Ну не арбитры же тебе голы забивали
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MaxRnD
1616046480
Допустим, что Ротору засчитали, всё, что Хацкевич хотел бы засчитать. Итог 1-3 (даже пусть с закрытыми глазами 1-2) ! Что в итоге поменялось ? О чём вообще пошли холивары ? Аналогии по последствиям матчу в Химках нет вообще. Просто констатация очередного дерьмового судейства, никак не повлиявшего на конечный результат (+3 очка К2)
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zarsm
1616113669
Да, а еще скажи что если бы не первый гол, то остальных 3 бы не было)) Такие разговоры уместны когда 0-1 проигрываешь.
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