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    «Матом можно? Это беспредел!» Тренер «Ротора» – о судействе в матче с «Ростовом»

    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич оценил работу бригады Кирилла Левникова на матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

    — Ваша оценка судейства?

    — Как вам сказать... Одним словом? Как-то Никулина попросили описать его жизнь. Он ответил: «Матом можно? Нет? Тогда все хорошо...»

    Если серьезно, это беспредел! Особенно первый тайм. Что бы ты не делал, все время свистели в сторону «Ростова». Особенно в штрафной. В центре поля – все грамотно, четко... Пенальти неоднозначный.

    Я считаю, что игрок «Ростова» играл рукой. Это фол. Нужно было останавливать игру, а в итоге соперник забил...

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2021 23:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3941

      maygli 11 минут назад

      23 тур только начался, а уже ни одной игры без судейского скандала не прошло.

      0
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      Рейтинг: +158

      BlackMurderDeco 16 минут назад

      Бездари а не судьи, прям убил бы

      1
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      Рейтинг: +11

      bombar 26 минут назад

      https://www.uwdor.org/sites/uwdor.org/files/webform/googlefd7d56ea3e2740b4.html

      0
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      Рейтинг: +11

      bombar 27 минут назад

      комитету

      1
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      Рейтинг: +10099

      paracetamol 37 минут назад

      На Левникова надавили. Судейскому комитету надо было рассчитаться за ляп в Химках. Но при чем тут Ротор?

      1
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      Рейтинг: +3941

      maygli 39 минут назад

      Ну вот и Ротор голову поднял. Никому такое судейство не нравится с первым голом где все видели руку кроме судьи, который пошёл смотреть на экран и ничего там не увидел.
      ;-)))

      0
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      Рейтинг: +21216

      Боцман59rus 44 минуты назад

      Ты по сравнению сВалерой просто пока школьник, у того мата на пару томов накопилось

      1
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      Рейтинг: +1788

      ySS 48 минут назад

      Вопросов у Хацкевича много.
      Судьи, как будто, отдавали Ростову украденное в Химках...

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