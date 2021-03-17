«Матом можно? Это беспредел!» Тренер «Ротора» – о судействе в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич оценил работу бригады Кирилла Левникова на матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

— Ваша оценка судейства?

— Как вам сказать... Одним словом? Как-то Никулина попросили описать его жизнь. Он ответил: «Матом можно? Нет? Тогда все хорошо...»

Если серьезно, это беспредел! Особенно первый тайм. Что бы ты не делал, все время свистели в сторону «Ростова». Особенно в штрафной. В центре поля – все грамотно, четко... Пенальти неоднозначный.

Я считаю, что игрок «Ростова» играл рукой. Это фол. Нужно было останавливать игру, а в итоге соперник забил...

«Ротор» остался на 13-м месте в РПЛ.

Карпин: «Первый гол «Ростова» нельзя было засчитывать. Мяч прокатился по руке Осипенко»