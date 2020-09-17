Хацкевич – о матче с «Ростовом»: «Наша позиция – играть. У нас есть 14-15 здоровых футболистов»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил о готовности своей команды играть с «Ростовом» в матче восьмого тура РПЛ.

– Намерены лететь на игру с «Ростовом»?

– Да. Наша позиция – играть. У нас есть 14-15 здоровых футболистов. И это игроки из основной заявки на сезон, а не молодежь.

– Но «Ростов» просит Сергея Прядкина разобраться со сложившейся ситуацией. Дончане опасаются, что вы их просто можете заразить.

– Понимаю, что «Краснодар» и «Ростов» представляют Россию в еврокубках. Но мы не нарушили регламент. Были готовы к матчу с «Краснодаром». И будем готовы к «Ростову». В каком количестве? Это станет ясно в ближайшее время. Но у нас есть здоровые игроки, готовые выйти на поле.

– Тогда процитирую вам один тезис из письма «Ростова» на имя президента РПЛ: «Верит ли господин Прядкин, как президент Лиги, в то, что 11 заболевших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали?»

– Я этих «11 футболистов», о которых пишет «Ростов», не вижу уже пять дней. Мы каждый день сдаем тесты. Вечером на тренировку приезжают только те, у кого они отрицательные! А эти догадки «Ростова»... Мы тренируем только здоровых! Больные у нас изолированы. Мы не имеем права рисковать здоровьем остальных.