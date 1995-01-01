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    Хацкевич – о матче с «Ростовом»: «Наша позиция – играть. У нас есть 14-15 здоровых футболистов»

    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил о готовности своей команды играть с «Ростовом» в матче восьмого тура РПЛ.

    – Намерены лететь на игру с «Ростовом»?

    – Да. Наша позиция – играть. У нас есть 14-15 здоровых футболистов. И это игроки из основной заявки на сезон, а не молодежь.

    – Но «Ростов» просит Сергея Прядкина разобраться со сложившейся ситуацией. Дончане опасаются, что вы их просто можете заразить.

    – Понимаю, что «Краснодар» и «Ростов» представляют Россию в еврокубках. Но мы не нарушили регламент. Были готовы к матчу с «Краснодаром». И будем готовы к «Ростову». В каком количестве? Это станет ясно в ближайшее время. Но у нас есть здоровые игроки, готовые выйти на поле.

    – Тогда процитирую вам один тезис из письма «Ростова» на имя президента РПЛ: «Верит ли господин Прядкин, как президент Лиги, в то, что 11 заболевших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали?»

    – Я этих «11 футболистов», о которых пишет «Ростов», не вижу уже пять дней. Мы каждый день сдаем тесты. Вечером на тренировку приезжают только те, у кого они отрицательные! А эти догадки «Ростова»... Мы тренируем только здоровых! Больные у нас изолированы. Мы не имеем права рисковать здоровьем остальных.

    • Матч «Ростов» – «Ротор» запланирован на 19 сентября.
    • Команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.
    • В последнем туре из-за вспышки коронавируса волгоградцы не сыграли с «Краснодаром», за что им присудили техническое поражение.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2156

      Genz 1 час назад

      Ростов не пустили на игру с Сочи из-за 7 заболевших.
      Цирк продолжается

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