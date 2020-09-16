«Ростов» направил письмо Прядкину в связи с предстоящим матчем с «Ротором»

«Ростов» задал вопросы президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с эпидемиологической ситуацией в «Роторе».

По информации «Спорт-Экспресса», ростовчане направили Прядкину письмо с требованием объяснить, почему лига отменила матч «Ротор» – «Краснодар» из-за коронавируса в волгоградской команде, но не отменила по тем же самым причинам матч «Ростов» – «Ротор».

«Матч «Ротор» — «Краснодар» отменили три дня назад. Что произошло за это время и почему матч «Ростов» – «Ротор» проводить безопасно? Отмена матча в Волгограде и решение господина Прядкина о проведении матча в Ростове через шесть дней — это не двойные стандарты?

Верит ли господин Прядкин, как президент лиги, в то, что 11 заболевших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали? Готов ли господин Прядкин нести публичную персональную ответственность за заражение футболистов «Ростова» во время игры против «Ротора»?

Наш клуб рассчитывает на оперативную реакцию президента РПЛ Сергея Прядкина на указанное письмо», – говорится в обращении.