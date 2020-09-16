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  • «Ростов» направил письмо Прядкину в связи с предстоящим матчем с «Ротором»

«Ростов» направил письмо Прядкину в связи с предстоящим матчем с «Ротором»

16 сентября 2020, 19:07
23

«Ростов» задал вопросы президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с эпидемиологической ситуацией в «Роторе».

По информации «Спорт-Экспресса», ростовчане направили Прядкину письмо с требованием объяснить, почему лига отменила матч «Ротор» – «Краснодар» из-за коронавируса в волгоградской команде, но не отменила по тем же самым причинам матч «Ростов» – «Ротор».

«Матч «Ротор» — «Краснодар» отменили три дня назад. Что произошло за это время и почему матч «Ростов» – «Ротор» проводить безопасно? Отмена матча в Волгограде и решение господина Прядкина о проведении матча в Ростове через шесть дней — это не двойные стандарты?

Верит ли господин Прядкин, как президент лиги, в то, что 11 заболевших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали? Готов ли господин Прядкин нести публичную персональную ответственность за заражение футболистов «Ростова» во время игры против «Ротора»?

Наш клуб рассчитывает на оперативную реакцию президента РПЛ Сергея Прядкина на указанное письмо», – говорится в обращении.

  • «Ротору» засчитали техническое поражение в матче с «Краснодаром» и назначили штраф в 100 тысяч рублей.
  • Как сообщил журналист Сергей Егоров, у волгоградцев десять зараженных коронавирусом человек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Ротор Краснодар
Комментарии (23)
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латунный сепаратист
1600273002
пряткин сыграл в прятки на две недели
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латунный сепаратист
1600273115
надо ростову порожение засчитать это ведь не москва и краснодар петушинный чемпионат
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Чехов на Садовой
1600275408
Человек без совести и чести. Его имя уже стало нарицательным мэмом.
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моэм
1600276904
Ответит, ответит...за 70 мин .до начала матча...а до этого засунет голову в песок , жопа кверху - это и есть портрет нашего ПРЕЗИДЕНТА...рпл...кто нибудь знает как так получилось что это чудо - недопрезидент - недоразумение оказался в командирах РОССИЙСКОГО футбола????…как это мудило оказалось там????
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Кузьмич на трибуне
1600279106
Поддержу Ростов. Ростов должен отстоять право на тех поражение Ротора и игра не должна проводиться. Хотя если привезут второй состав , чистый от заразы , ну напихайте 3-4 или 8. Не стройте из себя джентельменов, выйдите и напихайте. Будете правы.
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Кузьмич на трибуне
1600280190
Ситуация об отмене игры Ротор-Краснодар, становится не совсем понятная. Если игру отменили по инициативе С.Н.Галицкого, то почему техническое поражение Ротору? Если массовое заболевание в команде-это не форс мажор, то почему техничка, а не перенос игры. Если игру отменили по просьбе Галицкого, что почему поражение Ротору, а не Краснодару? Где и как трактуются правила проведения игр, с участием команд РПЛ? Почему до сих пор нет никаких официальных заявлений?
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kazak161
1600283132
Вопрос один ,а есть ли вообще заболевшие игроки в Роторе,если есть то играть им нельзя,если можно то вируса нет ,так как карантин должен проходить две недели, вывод один,либо кто то сильно врет или кто то на этом хорошо зарабатывает!
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portero
1600313277
Прядкин ждёт указаний, а их нет... принимать самому решения страшно, можно место потерять...
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Lexx09
1600330538
Надо сыграть! только вторыми составами.а почему нет не уподобляться Сочи... а выпустить второй состав предположим против второго состава Ротора.
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Lexx09
1600330599
Ну или перенести игру...зачем Техничка то? форсмажор -от него никто не застрахован.Чинуши футбольные совсем не хотят работать
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