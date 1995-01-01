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    «Ростов» направил письмо Прядкину в связи с предстоящим матчем с «Ротором»

    «Ростов» задал вопросы президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с эпидемиологической ситуацией в «Роторе».

    По информации «Спорт-Экспресса», ростовчане направили Прядкину письмо с требованием объяснить, почему лига отменила матч «Ротор» – «Краснодар» из-за коронавируса в волгоградской команде, но не отменила по тем же самым причинам матч «Ростов» – «Ротор».

    «Матч «Ротор» — «Краснодар» отменили три дня назад. Что произошло за это время и почему матч «Ростов» – «Ротор» проводить безопасно? Отмена матча в Волгограде и решение господина Прядкина о проведении матча в Ростове через шесть дней — это не двойные стандарты?

    Верит ли господин Прядкин, как президент лиги, в то, что 11 заболевших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали? Готов ли господин Прядкин нести публичную персональную ответственность за заражение футболистов «Ростова» во время игры против «Ротора»?

    Наш клуб рассчитывает на оперативную реакцию президента РПЛ Сергея Прядкина на указанное письмо», – говорится в обращении.

    • «Ротору» засчитали техническое поражение в матче с «Краснодаром» и назначили штраф в 100 тысяч рублей.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:07
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1860

      Кузьмич на трибуне 9 минут назад

      Поддержу Ростов. Ростов должен отстоять право на тех поражение Ротора и игра не должна проводиться. Хотя если привезут второй состав , чистый от заразы , ну напихайте 3-4 или 8. Не стройте из себя джентельменов, выйдите и напихайте. Будете правы.

      0
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      Рейтинг: +975

      моэм 46 минут назад

      Ответит, ответит...за 70 мин .до начала матча...а до этого засунет голову в песок , жопа кверху - это и есть портрет нашего ПРЕЗИДЕНТА...рпл...кто нибудь знает как так получилось что это чудо - недопрезидент - недоразумение оказался в командирах РОССИЙСКОГО футбола????…как это мудило оказалось там????

      1
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      Рейтинг: +628

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Человек без совести и чести. Его имя уже стало нарицательным мэмом.

      0
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      Рейтинг: +3847

      Yurok161 1 час назад

      После игры с Ротором игра в ЛЕ,а там чуток другие правила.Если после Ротора в Ростове появятся заболевшие,то это автоматом минус один российский клуб в ЕК.

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      Рейтинг: +1184

      латунный сепаратист 1 час назад

      надо ростову порожение засчитать это ведь не москва и краснодар петушинный чемпионат

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      Рейтинг: +13679

      slavutiq70 > латунный сепаратист 1 час назад

      А причём здесь Москва,,,По моему Краснодару дали три очка за Ротор,,,,И Питеру постоянно судьи помогают,,,,А у Спартака к примеру уже в двух играх очки судьи отобрали,,,

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      Рейтинг: +1184

      латунный сепаратист > slavutiq70 49 минут назад

      спартак тоже душат .в москве все решения принемают курятник ведь там

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      Рейтинг: +1184

      латунный сепаратист 1 час назад

      пряткин сыграл в прятки на две недели

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