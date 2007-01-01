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    «РБ-Спорт»: защитник Степанов – 11-й представитель «Ротора», заразившийся коронавирусом

    В «Роторе» выявлен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, утверждает «РБ-Спорт».

    По информации источника, положительный тест на COVID-19 сдал защитник Данил Степанов.

    Это 11-й представитель волгоградского клуба с подтвержденным коронавирусом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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