«РБ-Спорт»: защитник Степанов – 11-й представитель «Ротора», заразившийся коронавирусом

В «Роторе» выявлен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, утверждает «РБ-Спорт».
По информации источника, положительный тест на COVID-19 сдал защитник Данил Степанов.
Это 11-й представитель волгоградского клуба с подтвержденным коронавирусом.
- На 19 сентября запланирован матч РПЛ «Ростов» – «Ротор».
- Команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.
- В последнем туре из-за вспышки коронавируса волгоградцы не сыграли с «Краснодаром», за что им присудили техническое поражение.
Источник: «РБ-Спорт»