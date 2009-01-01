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    Хацкевич: «Киевскому «Динамо» предлагали Влашича за 13 миллионов. Суркис не мог заплатить»

    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Николы Влашича из «Эвертона» в киевское «Динамо».

    «Нам предлагали Влашича из «Эвертона». Но 4 миллиона евро аренда, а еще 12 или 13 миллионов, которые за него нужно было бы заплатить. Это достаточно серьeзные деньги. Сейчас Влашич ведущий футболист ЦСКА, он играет в национальной сборной. Но на тот момент Суркис не мог заплатить такие деньги.

    Футболист он достаточно интересный, крепкий. Для «Динамо» он был бы полезен на позиции девятки, скрытого второго форварда», – сказал Суркис в интервью ютуб-каналу Sport Arena.

    • Хацкевич тренировал киевское «Динамо» с 2017 по 2019 год.
    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал Sportarena

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20682

      Боцман59rus 6 минут назад

      Динамо и без Влашичу играет, на данный момент ни ЦСКА, ни Зенит ему не ровня

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