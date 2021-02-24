Хацкевич: «Киевскому «Динамо» предлагали Влашича за 13 миллионов. Суркис не мог заплатить»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Николы Влашича из «Эвертона» в киевское «Динамо».

«Нам предлагали Влашича из «Эвертона». Но 4 миллиона евро аренда, а еще 12 или 13 миллионов, которые за него нужно было бы заплатить. Это достаточно серьeзные деньги. Сейчас Влашич ведущий футболист ЦСКА, он играет в национальной сборной. Но на тот момент Суркис не мог заплатить такие деньги.

Футболист он достаточно интересный, крепкий. Для «Динамо» он был бы полезен на позиции девятки, скрытого второго форварда», – сказал Суркис в интервью ютуб-каналу Sport Arena.