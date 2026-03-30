Назван зачинщик драки между игроками сборных России и Франции в 2002 году

Бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных поделился воспоминаниями о потасовке с футболистами сборной Франции во время товарищеского матча весной 2002 года.

«Вы точно помните матч с Францией, где мы реально подрались. Карпин ни с того ни с сего сказал Зидану: «Слышь, ты, футболист еще нашелся…»

Ну, Валера такой. Его можно либо любить, либо ненавидеть. Я из тех, кто любит.

В общем, повздорили, а там был такой маленький поганец – Биксант Лизаразю. Во многом из-за него завязалась драка.

В раздевалку приходим, Валера спрашивает: «А вы где были?» Мы отвечаем: «Валер, Эйфелеву башню смотрели», – рассказал Бесчастных.