Назван зачинщик драки между игроками сборных России и Франции в 2002 году

Бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных поделился воспоминаниями о потасовке с футболистами сборной Франции во время товарищеского матча весной 2002 года.
«Вы точно помните матч с Францией, где мы реально подрались. Карпин ни с того ни с сего сказал Зидану: «Слышь, ты, футболист еще нашелся…»
Ну, Валера такой. Его можно либо любить, либо ненавидеть. Я из тех, кто любит.
В общем, повздорили, а там был такой маленький поганец – Биксант Лизаразю. Во многом из-за него завязалась драка.
В раздевалку приходим, Валера спрашивает: «А вы где были?» Мы отвечаем: «Валер, Эйфелеву башню смотрели», – рассказал Бесчастных.
- Матч прошел в Париже на «Стад де Франс» 17 апреля 2002 года.
- Россияне сыграли вничью с действующими тогда чемпионами мира – 0:0.
- Первая стычка возникла во время игры, вторая – после финального свистка.
- Потасовке предшествовало столкновения на поле Карпина и Лизаразю.
Источник: Спортс’’