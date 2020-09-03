Хацкевич – о признании ошибочным пенальти в матче «Ротор» – «Спартак»: «Я оказался прав. Соболеву за падение надо давать «Оскара»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии РФС признать ошибочным назначение пенальти в пользу «Спартака» в очном матче команд в пятом туре РПЛ.

«Ну что тут сказать. В том туре был похожий эпизод в матче «Динамо» – «Зенит». Имею в виду падение Малкома. Но там арбитр не увидел фола, не назначил ничего. В наши же ворота поставили пенальти за падение Соболева. Ничего уже не изменишь. Я оказался прав. Соболеву за падение надо было давать «Оскара».

Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре. Счет на табло. Но судьи тоже должны нести ответственность за решения, которые влияют на результат матча», – сказал Хацкевич.

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