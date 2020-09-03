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    Хацкевич – о признании ошибочным пенальти в матче «Ротор» – «Спартак»: «Я оказался прав. Соболеву за падение надо давать «Оскара»

    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии РФС признать ошибочным назначение пенальти в пользу «Спартака» в очном матче команд в пятом туре РПЛ.

    «Ну что тут сказать. В том туре был похожий эпизод в матче «Динамо»«Зенит». Имею в виду падение Малкома. Но там арбитр не увидел фола, не назначил ничего. В наши же ворота поставили пенальти за падение Соболева. Ничего уже не изменишь. Я оказался прав. Соболеву за падение надо было давать «Оскара».

    Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре. Счет на табло. Но судьи тоже должны нести ответственность за решения, которые влияют на результат матча», – сказал Хацкевич.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2020 22:20
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4659

      порт 1 час назад

      Свиньи, ваш выход.

      0
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      Рейтинг: +2094

      lordmrv > порт 33 минуты назад

      вонючие бомжи, ваш заход!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +292

      Правдоруб100 1 час назад

      Хацкевич.... По-моему, тут уже всё ясно... Кто предлагает Оскара? Хацкевич! Чего же тут не ясно???!!! ПЕНАЛЬТИ БЫЛ!!!!! А Оскара этот может взять себе и забить в ....

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