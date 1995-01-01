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    Газизов – о пенальти в матче «Ротор» – «Спартак»: «Если судья ошибся, то это печально»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на решение экспертно-судейской комиссии РФС признать ошибочным назначение пенальти в пользу московской команды в матче пятого тура РПЛ против «Ротора».

    – Если честно, я пока не видел этого сообщения. Могу сказать только одно. Может быть, если бы этого пенальти не было, «Спартак» играл бы еще сильнее и забил бы еще больше. Возможно, этот момент нас бы мобилизовал. Но если судья ошибся, то, конечно, это печально.

    – После громкого заявления Леонида Федуна о том, что «Спартак» может сняться с чемпионата, арбитры адекватнее, на ваш взгляд, судят вашу команду?

    – Ну вы же знаете мою позицию. Я стараюсь меньше говорить о судействе. Понимаю, что они тоже ошибаются. Это очень тонкая грань. Мне бы не хотелось затрагивать эту тему.

    – Как восприняли отстранение от судейства Казарцева и решение Еськова приостановить карьеру?

    – РФС вынес вот такое решение.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8005

      paracetamol 4 минуты назад

      Все решения в пользу свиней!

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      Рейтинг: +575

      АКМ-74У 5 минут назад

      "Но если судья ошибся, то, конечно, это печально."
      Для Ротора печально, а для нас хорошо. "Кайфуем, мы с тобой кайфуем...".

      0
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      Рейтинг: +279

      xakep01 39 минут назад

      Если ошиблись против нас, то мы снимемся с чемпионата, если ошиблись в нашу пользу, то не так уж и страшно. Типичный сраптаченец

      0
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      Рейтинг: +2117

      Genz 50 минут назад

      Это был сложный эпизод с назначением пенальти. 50 на 50. Экспертная комиссия из 8 человек Разбирала эпизод долго. 3 за назначение и 5 против.

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      Рейтинг: +575

      АКМ-74У > Genz 7 минут назад

      Полиграф был за или против?

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      Рейтинг: +4658

      порт 57 минут назад

      Позорники.

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