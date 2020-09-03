Газизов – о пенальти в матче «Ротор» – «Спартак»: «Если судья ошибся, то это печально»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на решение экспертно-судейской комиссии РФС признать ошибочным назначение пенальти в пользу московской команды в матче пятого тура РПЛ против «Ротора».

– Если честно, я пока не видел этого сообщения. Могу сказать только одно. Может быть, если бы этого пенальти не было, «Спартак» играл бы еще сильнее и забил бы еще больше. Возможно, этот момент нас бы мобилизовал. Но если судья ошибся, то, конечно, это печально.

– После громкого заявления Леонида Федуна о том, что «Спартак» может сняться с чемпионата, арбитры адекватнее, на ваш взгляд, судят вашу команду?

– Ну вы же знаете мою позицию. Я стараюсь меньше говорить о судействе. Понимаю, что они тоже ошибаются. Это очень тонкая грань. Мне бы не хотелось затрагивать эту тему.

– Как восприняли отстранение от судейства Казарцева и решение Еськова приостановить карьеру?

– РФС вынес вот такое решение.