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  • Газизов – о пенальти в матче «Ротор» – «Спартак»: «Если судья ошибся, то это печально»

Газизов – о пенальти в матче «Ротор» – «Спартак»: «Если судья ошибся, то это печально»

3 сентября 2020, 19:58
7

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на решение экспертно-судейской комиссии РФС признать ошибочным назначение пенальти в пользу московской команды в матче пятого тура РПЛ против «Ротора».

– Если честно, я пока не видел этого сообщения. Могу сказать только одно. Может быть, если бы этого пенальти не было, «Спартак» играл бы еще сильнее и забил бы еще больше. Возможно, этот момент нас бы мобилизовал. Но если судья ошибся, то, конечно, это печально.

– После громкого заявления Леонида Федуна о том, что «Спартак» может сняться с чемпионата, арбитры адекватнее, на ваш взгляд, судят вашу команду?

– Ну вы же знаете мою позицию. Я стараюсь меньше говорить о судействе. Понимаю, что они тоже ошибаются. Это очень тонкая грань. Мне бы не хотелось затрагивать эту тему.

– Как восприняли отстранение от судейства Казарцева и решение Еськова приостановить карьеру?

– РФС вынес вот такое решение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ротор Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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порт
1599153204
Позорники.
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xakep01
1599154299
Если ошиблись против нас, то мы снимемся с чемпионата, если ошиблись в нашу пользу, то не так уж и страшно. Типичный сраптаченец
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АКС-74У
1599156320
"Но если судья ошибся, то, конечно, это печально." Для Ротора печально, а для нас хорошо. "Кайфуем, мы с тобой кайфуем...".
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paracetamol
1599156380
Все решения в пользу свиней!
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vladimir-7
1599201035
Газик, а в чём СИЛА — СИЛА в ДЕНЬГАХ и в УГРОЗАХ сняться.
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