Пенальти в ворота «Ротора» за падение Соболева признан ошибочным

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод с назначением пенальти в матче пятого тура РПЛ между «Ротором» и «Спартаком».

Решение арбитра Алексея Сухого признано ошибочным.

«Нападающий «Спартака» Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара», – говорится в заключении ЭСК РФС.