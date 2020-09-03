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  • Пенальти в ворота «Ротора» за падение Соболева признан ошибочным

Пенальти в ворота «Ротора» за падение Соболева признан ошибочным

3 сентября 2020, 19:19
68

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод с назначением пенальти в матче пятого тура РПЛ между «Ротором» и «Спартаком».

Решение арбитра Алексея Сухого признано ошибочным.

«Нападающий «Спартака» Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара», – говорится в заключении ЭСК РФС.

  • Пенальти реализовал Зелимхан Бакаев.
  • Этот гол принес «Спартаку» победу.
  • Столичная команда лидирует в РПЛ по итогам шести туров.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Ротор Спартак Соболев Александр Сухой Алексей
Комментарии (68)
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Валерий2705
1599150980
Ну всё Ротор, сниматься надо с чемпионата, как одни "засуженные"
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Garrincha58
1599151997
а что было бы если бы он не поставил пенальти тогда точно на полиграф загремел,а так месячишко отдохнёт и дальше хрюканить будет
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Nevsky_RU
1599152268
В матче первого тура где у свиноты ничего не отняли, т.к. первый гол Соболя был забит с нарушением, а даже если и отняли по их версии то это ответочка за прошлогодний матч этих же команд. Зато после почти каждого следующего матча тушенки признаются результативные судейские ошибки в сторону спама напрямую повлиявшие на результат. Чё там Плакун про дудость говорил?)) Срам без судей в серединке бы сейчас болтался) Без оргазмирующего от эйфории тедеско)
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Ганнибал Лектор
1599152310
Где рыдания федунихи? Как вообще возможно играть в таком чемпионате? Может пора сниматься, а, мясцо?
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GreyDM
1599152570
В этой ситуации больше всех обидно за Ротор, я после Сочей и шантажа Федуна говорил, что теперь соперникам мясных надо будет сто раз подумать, прежде чем в единоборства с их игроками вступать...К сожалению- Ротор только первая жертва Федуновского спитча(((
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порт
1599152924
Зато как красиво Соболева научили в свинарнике нырять. Пять баллов.
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Горкин Блеванов
1599153911
Сколько занесли ? По другому выиграть не можете , уже ребёнку видно..... одно слово : свиньи
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xakep01
1599153985
Спартак наплакал себе первое место, ну ничего начнут судить честно, они опять будут седьмые, а там глядишь и снимутся наконец-то
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knikos
1599154151
Ни одного крючкохвостого на ветке ! НИ ОДНОГО !!! А как "дысали , как дысали " ... Какой это народ ? Народец . "Народная команда " , блин . Тьфу на вас и вашего Педуна ...
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+50/-50
1599154679
Заговор. Заговор против Спартака. Левый пенальти!? Да нельзя же так с любимой не всем народом командой. Да, Спартак посмешит нас в этом сезоне.
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