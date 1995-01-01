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    Пенальти в ворота «Ротора» за падение Соболева признан ошибочным

    Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод с назначением пенальти в матче пятого тура РПЛ между «Ротором» и «Спартаком».

    Решение арбитра Алексея Сухого признано ошибочным.

    «Нападающий «Спартака» Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара», – говорится в заключении ЭСК РФС.

    • Пенальти реализовал Зелимхан Бакаев.
    • Этот гол принес «Спартаку» победу.
    • Столичная команда лидирует в РПЛ по итогам шести туров.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии39
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      Рейтинг: +2813

      NewLife 28 секунд назад

      Я ничего другого не ожидал от бомжатского рфс со своей комиссией с Фурсой, Левниковым и Кашшаи с Баскаковым. Еще Вилкова и Гены Орлова не хватает. Нужно добиться устранения конфликта интересов из руководства футболом.

      0
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      Рейтинг: +151

      Константинн 20 минут назад

      "Судите Спартак как зенит", как то говорил Федун... Вот и судят как зенит последние лет 12

      1
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      Рейтинг: +3917

      Томик 21 минуту назад

      Полный бред. Я так понимаю, этим решением официально разрешено в РПЛ защитникам играть в штрафной руками? Всегда. Или не всегда? Усилие, которое должно быть приложено рассчитали и внесли в трактовку эпизодов? Или опять на усмотрение арбитра, как в том моменте с Джикией:"Джикия шёл на контакт специально, а защитник явно не хотел его сбивать." Сбил, конечно, но нехотя. Совершенно нехотя. Желание тоже пропишут? ****, "после небольшого захвата", ой держите меня семеро! "Небольшой захват" значит точно разрешён. Его характеристики учтены и доведены до арбитров? Никто из "специалистов" не хочет вспомнить про пенальти на Кутепове? "контакт был")). Ню-ню. Определитесь, дурики. Есть правила игры в футбол. Вы же будете после каждого тура их трактовку пересматривать в нужную сторону.

      -2
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      Рейтинг: +2795

      +50/-50 32 минуты назад

      Заговор. Заговор против Спартака. Левый пенальти!? Да нельзя же так с любимой не всем народом командой.
      Да, Спартак посмешит нас в этом сезоне.

      5
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      Рейтинг: +3913

      морозз 34 минуты назад

      А если бы не назначил судья пенальти, то сейчас бы проходил полиграф и отстранение до конца сезона! Всё возвращается на круги своя, всё что бомжовский РФС украл у Спартака...всё теперь и возвращает сторицей! Так что бомжи и их конские прихлебатели идите умойтесь и хватит вам бомжевать сидя на муллах!

      -1
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      Рейтинг: +2117

      Genz 36 минут назад

      Какого к.уя нужно было хватать за рукав Соболева. Паренёк бежал бы дальше с мячом
      Это пенальти

      2
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      Рейтинг: +136

      Genchik92 38 минут назад

      Пиши не пиши....Признавай не признавай ... результат то останеться ...Леонид я вас поздравляю с победой над Ротором 2020

      0
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      Рейтинг: +4259

      knikos 40 минут назад

      Ни одного крючкохвостого на ветке ! НИ ОДНОГО !!! А как "дысали , как дысали " ... Какой это народ ? Народец . "Народная команда " , блин . Тьфу на вас и вашего Педуна ...

      6
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      Рейтинг: +40

      u_ban 42 минуты назад

      1. Что вижу я - нечеткие стандарты назначения пенальти.
      Стандарт должен быть для судий. И по этому стандарту определяется - пенальти или нет.
      У судий есть руководство - оно должно было установить четкие стандарты по назначению пенальти.
      Если касание несильное, от которого человек(если он жаждит пробиться через оборону и забить), не должен падать, то пенальти не назначается.
      И так по многим спорным моментам.
      2. Не имею никакого отношения ни к спартаку ни к ротору.
      просто хочется разобраться
      3. Ввели ВАР. В повторе можно ВСЕ увидеть. Ведь для этого вводили!?
      Судья смотрит повтор, он видит, что человек падает слишком рано и от несильного вмешательства. Он знает стандарты. Он знает, что в стандарте за это пенальти не назначается. "Ребята, гола нет"
      4. После матча, команда хочет опротестовать решение судьи и ВАР. Говорит, что все нечестно, снимаемся с чемпионата и т п.
      Им отвечают: извините, но все по стандарту назначений пенальти.
      Не согласен со стандартом? Добивайся изменений.
      5. Сейчас судья принял решение не по стандарту, а на свое усмотрение, как его научили.
      А потом его делают крайним!!
      С руководства всегда надо спрашивать, потому что они за них отвечают!

      1
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      Рейтинг: +279

      xakep01 43 минуты назад

      Спартак наплакал себе первое место, ну ничего начнут судить честно, они опять будут седьмые, а там глядишь и снимутся наконец-то

      7
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