Пенальти в ворота «Ротора» за падение Соболева признан ошибочным

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод с назначением пенальти в матче пятого тура РПЛ между «Ротором» и «Спартаком».
Решение арбитра Алексея Сухого признано ошибочным.
«Нападающий «Спартака» Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара», – говорится в заключении ЭСК РФС.
- Пенальти реализовал Зелимхан Бакаев.
- Этот гол принес «Спартаку» победу.
- Столичная команда лидирует в РПЛ по итогам шести туров.
Источник: Официальный сайт РФС