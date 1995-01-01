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    Тренер «Ротора» Хацкевич – о пенальти в пользу «Спартака»: «Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм»

    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал исход матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Единственный мяч москвичи забили с пенальти.

    «Неплохая игра на самом деле. Было ощущение беспокойства после игры с «Сочи», где мы неуверенно провели первый тайм. Здесь мы первый тайм провели лучше. Во второй половине после пропущенного гола мы заиграли агрессивнее. Мы создавали моменты, но их мало создавать, их надо реализовывать.

    На сегодня мы первым номером играть не можем. Мы исходим из качества футболистов и их взаимопонимания. В первом тайме у нас не всe получалось, но самый главный момент тайма удалось создать. Тогда как раз мастерства и не хватило.

    Пенальти? Александр Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм», – сказал белорус.

    • «Ротор» идет в таблице последним.
    • «Спартак» поднялся на второе место.
    • Единственный гол в матче забил Зелимхан Бакаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии20
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      Рейтинг: +2821

      maygli 15 минут назад

      Ну да элемент артистизма был, но и рукой защитник зачем-то его рукой прихватил.
      Вообще, справедливости ради, Соболев в этой игре мне совсем не понравился. Насколько был хорош в игре с Сочи, а здесь больше гонору, чем игры, не красиво.

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      Рейтинг: +2389

      general.lizyukov 22 минуты назад

      ему самому не стыдно?

      0
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      Рейтинг: +248

      логист 28 минут назад

      спартак не может судья поможет!!!

      2
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      Рейтинг: +9412

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Да валите уже в ФНЛ вместе с Химками и протри линзы

      0
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      Рейтинг: +41

      alefreddy 48 минут назад

      О чем тут говорить полтора тайма хозяева поставили автобус ни о какой игре не помышляя и только в конце когда антиигра надоела Спартаку вспомнили об игре в мяч

      2
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      Рейтинг: +729

      SaveAS 57 минут назад

      Так конечно, артистизм нужно тоже тренировать, если соперник в своей штрафной толкает, а до мяча как до марса, зачем стоять...нужно упасть и пенальти, такие правила футбола, в ворота Спартака тоже такие пенальти прилетали

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      Рейтинг: +1531

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      А кто-то за плечо дёргал. Прощать теперь за это?

      2
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      Рейтинг: +1430

      BANNIKOV1970 1 час назад

      автобус куй доехал,денег не будет

      2
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      Рейтинг: +2053

      Genz 1 час назад

      Соболева толкнули сильно
      Сотрясение мозга у него

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      Рейтинг: +1359

      Aston > Genz 31 минуту назад

      Откуда инфа?

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      Рейтинг: +3059

      Cleaner > Genz 23 минуты назад

      Сотрясение чего???...)

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      Рейтинг: +6186

      ivany4 1 час назад

      Такое, как Хацкевич сказал, повторять, себя не уважать.
      Тут даже слепому видно, кто прав, а кто виноват.
      Ну а для самых "продвинутых радужных экспертов" с северной окраины, очередной повод получить оргазм, от забитого Спартаком пенальти.

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