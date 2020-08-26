Тренер «Ротора» Хацкевич – о пенальти в пользу «Спартака»: «Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал исход матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Единственный мяч москвичи забили с пенальти.

«Неплохая игра на самом деле. Было ощущение беспокойства после игры с «Сочи», где мы неуверенно провели первый тайм. Здесь мы первый тайм провели лучше. Во второй половине после пропущенного гола мы заиграли агрессивнее. Мы создавали моменты, но их мало создавать, их надо реализовывать.

На сегодня мы первым номером играть не можем. Мы исходим из качества футболистов и их взаимопонимания. В первом тайме у нас не всe получалось, но самый главный момент тайма удалось создать. Тогда как раз мастерства и не хватило.

Пенальти? Александр Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм», – сказал белорус.