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  • Тренер «Ротора» Хацкевич – о пенальти в пользу «Спартака»: «Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм»

Тренер «Ротора» Хацкевич – о пенальти в пользу «Спартака»: «Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм»

26 августа 2020, 21:21
45

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал исход матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Единственный мяч москвичи забили с пенальти.

«Неплохая игра на самом деле. Было ощущение беспокойства после игры с «Сочи», где мы неуверенно провели первый тайм. Здесь мы первый тайм провели лучше. Во второй половине после пропущенного гола мы заиграли агрессивнее. Мы создавали моменты, но их мало создавать, их надо реализовывать.

На сегодня мы первым номером играть не можем. Мы исходим из качества футболистов и их взаимопонимания. В первом тайме у нас не всe получалось, но самый главный момент тайма удалось создать. Тогда как раз мастерства и не хватило.

Пенальти? Александр Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм», – сказал белорус.

  • «Ротор» идет в таблице последним.
  • «Спартак» поднялся на второе место.
  • Единственный гол в матче забил Зелимхан Бакаев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ротор Спартак Соболев Александр Хацкевич Александр
Комментарии (45)
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Symbol
1598467088
Хацкевичу бы дать книжку "правила футбола". Хотя тут бесполезно. Соболев нырял)) И сам себе руки на плечи положил, и в спину себя подтолкнул)) Был ли контакт такой силы, чтоб Саню свалить? Вряд-ли. Повод падать был? Да. О чем дальше говорить? Есть у нас "дзюпадающий" всея руси в одной провинциальной команде, он и от меньших контактов падает, хотя шкаф и не меньше Соболя)) Но там всегда прокатывает. Почему же Сане не использовать момент?
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Zubo
1598467246
дак теперь ето норма , визг по поводу судейства оправдался, теперь Шпартаку открыта дорога , тока падай покрасивее
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ivany4
1598467330
Такое, как Хацкевич сказал, повторять, себя не уважать. Тут даже слепому видно, кто прав, а кто виноват. Ну а для самых "продвинутых радужных экспертов" с северной окраины, очередной повод получить оргазм, от забитого Спартаком пенальти.
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СвинкаСправедливости
1598467881
А кто-то за плечо дёргал. Прощать теперь за это?
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лоист
1598470144
спартак не может судья поможет!!!
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MDAR
1598472027
То, что Ротор сражался разговора нет, молодцы. Хотя против Спартака всегда все сражаются, а в следующем матче, как и нет команды, жаль. Что на счёт Оскара, то это к дзюбе, он большой мастер. Тем более после ЧМ, его почему-то возвели в статус саещеной коровы. Прям как киркорова в короля попсы. А Ротор, надеюсь ещё многим нервы портят.
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BRO_football
1598472264
Соболев так нырнул, что вполне мог заработать золотую медаль в соревнованиях по плаванию. А вообще обычное дело. Просто кладёшь руки на плечи сопернику и он обязательно падает. А потом попробуй докажи, что не толкал. Да, симуляция. Да, грязная игра. Но далеко не Спартак придумал так играть.
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Валерий2705
1598473273
Формально повод поставить был. Но более чем половина судей РПЛ, за такое бы не поставили. А если бы в ворота сраптака назначили такой пеналь, здесь бы сейчас полыхало про заговор против свинорылых)
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Урия Гип 2
1598473300
Вот так играет Спартак. Соболев молодец, быстро понял что к чему. Забежал в штрафную, упал, пенальти.
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Урия Гип 2
1598500255
Пенальти надо было назначить. Иначе Спартак может сняться с ЧР.
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