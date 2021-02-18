Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. ФНЛ 2019/2020 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Украина. Первая лига 2014/2015 Украина. Первая лига 2013/2014 Сборные. До 18 лет. Мемориал Гранаткина 2009 Чемпионат Белоруссии 2009