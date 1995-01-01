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    Хацкевич – о матче с ЦСКА: «Разменяем на Влашича одного нашего игрока, сыграем в такой «олдскул»

    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

    – Как проходит подготовка к матчу с армейцами? После матча с «Локомотивом» прошло уже несколько дней, эмоции улеглись?

    – Мы еще не разбирали нашу игру, завтра будет теория, у нас еще есть время для подготовки. В последнее время команда оставляет очень приятное впечатление, особенно игра в атаке, разнообразная игра в атаке. Будем делать на этом акцент. Поработаем над тем, как сыграть более надежно сзади и какие моменты использовать впереди.

    – Матч ЦСКА – «Арсенал» смотрели? Как будем справляться с группой атаки москвичей? С Влашичем?

    – Да, для тульской команды счет достаточно неприятный, а для ЦСКА наоборот, более чем убедительный, Где-то, возможно, сыграем в такой «олдскул», разменяем на Влашича одного нашего игрока и сыграем с ним персонально.

    • Матч «Ротор» – ЦСКА состоится в воскресенье в 15:30 мск.
    • В прошлом туре волгоградцы в гостях обыграли «Локомотив» (2:1), а москвичи – дома «Арсенал» (5:1).
    • Влашич в этом сезоне забил шесть голов и сделал пять ассистов в 11 встречах.

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    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +888

      кто там 1 час назад

      Какой же стыд за бзенит.
      Только такой мешок как они могут купить малькомку за 40 млн с зп в 6-8 и лечить его.
      И его ещё считают лучшим игроком в рфпл? Влашич! Вот он лучший. И был куплен за 15 млн)
      Скоро цска на нем обогатится, а бзениту останется только на опыты сдать малькома)
      Стыдно.

      ЦСКА победы.. давно в ек не было.

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