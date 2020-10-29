Хацкевич – о матче с ЦСКА: «Разменяем на Влашича одного нашего игрока, сыграем в такой «олдскул»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Как проходит подготовка к матчу с армейцами? После матча с «Локомотивом» прошло уже несколько дней, эмоции улеглись?

– Мы еще не разбирали нашу игру, завтра будет теория, у нас еще есть время для подготовки. В последнее время команда оставляет очень приятное впечатление, особенно игра в атаке, разнообразная игра в атаке. Будем делать на этом акцент. Поработаем над тем, как сыграть более надежно сзади и какие моменты использовать впереди.

– Матч ЦСКА – «Арсенал» смотрели? Как будем справляться с группой атаки москвичей? С Влашичем?

– Да, для тульской команды счет достаточно неприятный, а для ЦСКА наоборот, более чем убедительный, Где-то, возможно, сыграем в такой «олдскул», разменяем на Влашича одного нашего игрока и сыграем с ним персонально.