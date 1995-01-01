Хацкевич – о матче с ЦСКА: «Разменяем на Влашича одного нашего игрока, сыграем в такой «олдскул»

Какой же стыд за бзенит.
Только такой мешок как они могут купить малькомку за 40 млн с зп в 6-8 и лечить его.
И его ещё считают лучшим игроком в рфпл? Влашич! Вот он лучший. И был куплен за 15 млн)
Скоро цска на нем обогатится, а бзениту останется только на опыты сдать малькома)
Стыдно.
ЦСКА победы.. давно в ек не было.
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
– Как проходит подготовка к матчу с армейцами? После матча с «Локомотивом» прошло уже несколько дней, эмоции улеглись?
– Мы еще не разбирали нашу игру, завтра будет теория, у нас еще есть время для подготовки. В последнее время команда оставляет очень приятное впечатление, особенно игра в атаке, разнообразная игра в атаке. Будем делать на этом акцент. Поработаем над тем, как сыграть более надежно сзади и какие моменты использовать впереди.
– Матч ЦСКА – «Арсенал» смотрели? Как будем справляться с группой атаки москвичей? С Влашичем?
– Да, для тульской команды счет достаточно неприятный, а для ЦСКА наоборот, более чем убедительный, Где-то, возможно, сыграем в такой «олдскул», разменяем на Влашича одного нашего игрока и сыграем с ним персонально.
- Матч «Ротор» – ЦСКА состоится в воскресенье в 15:30 мск.
- В прошлом туре волгоградцы в гостях обыграли «Локомотив» (2:1), а москвичи – дома «Арсенал» (5:1).
- Влашич в этом сезоне забил шесть голов и сделал пять ассистов в 11 встречах.