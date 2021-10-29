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  • Хацкевич: «После того, с чем я столкнулся в «Роторе», не знаю, рассмотрю ли предложение из России»

Хацкевич: «После того, с чем я столкнулся в «Роторе», не знаю, рассмотрю ли предложение из России»

29 октября 2021, 17:53
4

Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, когда собирается вернуться к работе.

«На данный момент я взял для себя паузу до декабря. Конечно, это я так планирую, но все может поменяться в зависимости от обстоятельств.

После ухода из «Ротора» предложения были, но сейчас я более взвешенно подхожу к выбору клуба – тут главное не ошибиться. После того, с чем я столкнулся в «Роторе», мне тяжело сказать, рассмотрю ли предложение из России.

Теперь я понимаю, что в следующий раз надо очень хорошо подумать, с кем ты будешь работать и как будут выстраиваться ваши отношения. Потому что бывают случаи, когда люди, которые находятся возле клубов, вмешиваются в твою работу и попросту влияют на нее. Как было в том же «Роторе».

«Химки»? Ко мне и к моему агенту никто из этого клуба не обращался. Конечно, любой вопрос можно рассмотреть. Самое главное – это цели, идея и стратегия клуба. Если такое предложение будет, подумаем», – сказал белорусский специалист.

  • «Ротор» уволил Хацкевича в марте 2021 года.
  • По итогам прошлого сезона команда из Волгограда вылетела в ФНЛ.
  • «Химки» в понедельник объявили об отставке Игоря Черевченко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ротор Хацкевич Александр
Комментарии (4)
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777+
1635520982
Причем здесь "предложения из России", если тебя, по твоему мнению обидели в конкретном Роторе?
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portero
1635522259
Словоблудит, с деньгами не обманули? значит хорошо... Ты б еще в Ахмат пошёл и мечтал чтоб там у тебя советчиков не было....
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Hektor 84
1635525932
Вали в родную бульбашню или к хохлажопым! У них ведь по другому.
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Томик
1635543000
Столкнулся в "Роторе", а вряд ли рассмотрит предложение "из России". Вроде бы не хохол, а их чушь в массы несёт.
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