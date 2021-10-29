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    Хацкевич: «После того, с чем я столкнулся в «Роторе», не знаю, рассмотрю ли предложение из России»

    Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, когда собирается вернуться к работе.

    «На данный момент я взял для себя паузу до декабря. Конечно, это я так планирую, но все может поменяться в зависимости от обстоятельств.

    После ухода из «Ротора» предложения были, но сейчас я более взвешенно подхожу к выбору клуба – тут главное не ошибиться. После того, с чем я столкнулся в «Роторе», мне тяжело сказать, рассмотрю ли предложение из России.

    Теперь я понимаю, что в следующий раз надо очень хорошо подумать, с кем ты будешь работать и как будут выстраиваться ваши отношения. Потому что бывают случаи, когда люди, которые находятся возле клубов, вмешиваются в твою работу и попросту влияют на нее. Как было в том же «Роторе».

    «Химки»? Ко мне и к моему агенту никто из этого клуба не обращался. Конечно, любой вопрос можно рассмотреть. Самое главное – это цели, идея и стратегия клуба. Если такое предложение будет, подумаем», – сказал белорусский специалист.

    • «Ротор» уволил Хацкевича в марте 2021 года.
    • По итогам прошлого сезона команда из Волгограда вылетела в ФНЛ.
    • «Химки» в понедельник объявили об отставке Игоря Черевченко.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +53594

      portero 28 минут назад

      Словоблудит, с деньгами не обманули? значит хорошо... Ты б еще в Ахмат пошёл и мечтал чтоб там у тебя советчиков не было....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1434

      777+ 49 минут назад

      Причем здесь "предложения из России", если тебя, по твоему мнению обидели в конкретном Роторе?

      0
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