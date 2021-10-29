Хацкевич: «После того, с чем я столкнулся в «Роторе», не знаю, рассмотрю ли предложение из России»

Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, когда собирается вернуться к работе.
«На данный момент я взял для себя паузу до декабря. Конечно, это я так планирую, но все может поменяться в зависимости от обстоятельств.
После ухода из «Ротора» предложения были, но сейчас я более взвешенно подхожу к выбору клуба – тут главное не ошибиться. После того, с чем я столкнулся в «Роторе», мне тяжело сказать, рассмотрю ли предложение из России.
Теперь я понимаю, что в следующий раз надо очень хорошо подумать, с кем ты будешь работать и как будут выстраиваться ваши отношения. Потому что бывают случаи, когда люди, которые находятся возле клубов, вмешиваются в твою работу и попросту влияют на нее. Как было в том же «Роторе».
«Химки»? Ко мне и к моему агенту никто из этого клуба не обращался. Конечно, любой вопрос можно рассмотреть. Самое главное – это цели, идея и стратегия клуба. Если такое предложение будет, подумаем», – сказал белорусский специалист.
- «Ротор» уволил Хацкевича в марте 2021 года.
- По итогам прошлого сезона команда из Волгограда вылетела в ФНЛ.
- «Химки» в понедельник объявили об отставке Игоря Черевченко.