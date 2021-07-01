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    Хацкевич: «Игра сборной Украины интереснее примитивного футбола россиян»

    Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич сравнил игру сборных России и Украины.

    «Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего.

    Сборная Украины дошла до четвертьфинала [Евро-2020], плюс они показывают игру, видно, что они намного интереснее.

    Сборной России нужно менять структуру игры, потому что всe выглядит очень примитивно», – считает Хацкевич.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      сутулая собака и лисы 31 минуту назад

      только не "россияне", а сборная России.
      в контексте такого унизительного провала на ЧЕ, слово "россияне" звучит уничижительно ко всем гражданам.

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      Рейтинг: +489

      Лфшт 44 минуты назад

      Удивил прямо, а как обидел. До слез просто. У России нет сборной, есть команда Стаса

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