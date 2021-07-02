Хацкевич: «Игра сборной Украины интереснее примитивного футбола россиян»

Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич сравнил игру сборных России и Украины.
«Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего.
Сборная Украины дошла до четвертьфинала [Евро-2020], плюс они показывают игру, видно, что они намного интереснее.
Сборной России нужно менять структуру игры, потому что всe выглядит очень примитивно», – считает Хацкевич.
- Россияне заняли последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Украинцы вышли из группы с третьей строчки, а в 1/8 финала обыграли Швецию (2:1).
Источник: «РИА Новости»