Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хацкевич: «Игра сборной Украины интереснее примитивного футбола россиян»

Хацкевич: «Игра сборной Украины интереснее примитивного футбола россиян»

2 июля 2021, 01:50
50

Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич сравнил игру сборных России и Украины.

«Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего.

Сборная Украины дошла до четвертьфинала [Евро-2020], плюс они показывают игру, видно, что они намного интереснее.

Сборной России нужно менять структуру игры, потому что всe выглядит очень примитивно», – считает Хацкевич.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Украина Хацкевич Александр
Комментарии (50)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Лфшт
1625180061
Удивил прямо, а как обидел. До слез просто. У России нет сборной, есть команда Стаса
Ответить
сутулая собака и лисы
1625180845
только не "россияне", а сборная России. в контексте такого унизительного провала на ЧЕ, слово "россияне" звучит уничижительно ко всем гражданам.
Ответить
Dinamikk
1625187931
ну все у каклов великая перемога, теперь до нового года будут ходить щеки раздувать, стоя на коленях перед сша
Ответить
Бухбух
1625188831
Где украинцы, а где россияне? Об этом Хацкевичу лучше спросить у простых работяг-украинцев.
Ответить
vladik12
1625189390
Ну и в чем он не прав?
Ответить
f00t
1625198150
Все по делу.
Ответить
Урия Гип 2
1625201851
Игра у Украины это довольно бестолковая беготня. Повезло со шведами. Ну так не повезет с англичанами.
Ответить
житель СПб
1625207171
Кто же спорит... Это очевидная истина - кроме того, что и такими футболистами можно и нужно успешно руководить.
Ответить
111ax
1625210324
сборная России играет хуже всех, кто был на евро, а не именно хуже сборной Украины
Ответить
maygli
1625245726
Тут и говорить не о чем. Всем всё видно.
Ответить
Главные новости
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
7
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
19
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
5
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
Все новости
Все новости
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
1
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
11
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
45
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
22
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+