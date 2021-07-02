Хацкевич: «Игра сборной Украины интереснее примитивного футбола россиян»

Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич сравнил игру сборных России и Украины.

«Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего.

Сборная Украины дошла до четвертьфинала [Евро-2020], плюс они показывают игру, видно, что они намного интереснее.

Сборной России нужно менять структуру игры, потому что всe выглядит очень примитивно», – считает Хацкевич.