Хацкевич – о работе в «Роторе»: «Моя ошибка – вовремя не выбросил из лодки людей, которые гребли в другую сторону. В итоги они меня выкинули»

Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич назвал ошибку, допущенную во время работы в Волгограде. Он не стал избавляться от людей.

– После «Ротора» у вас не пропало желание работать в России?

– Та ситуация, конечно, расстроила. Но работать, безусловно, хочется. Просто я допустил ошибку.

– Какую?

– Вовремя не выбросил из лодки тех людей, которые гребли в другую сторону... А в итоге они меня потом сами выкинули за борт.