Хацкевич – о работе в «Роторе»: «Моя ошибка – вовремя не выбросил из лодки людей, которые гребли в другую сторону. В итоги они меня выкинули»

Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич назвал ошибку, допущенную во время работы в Волгограде. Он не стал избавляться от людей.
– После «Ротора» у вас не пропало желание работать в России?
– Та ситуация, конечно, расстроила. Но работать, безусловно, хочется. Просто я допустил ошибку.
– Какую?
– Вовремя не выбросил из лодки тех людей, которые гребли в другую сторону... А в итоге они меня потом сами выкинули за борт.
- Хацкевич работал в «Роторе» с 2019 по март 2021 года, при нем команда вышла в РПЛ.
- По итогам текущего сезона волгоградцы вылетели в ФНЛ.
- До «Ротора» Хацкевич работал в украинском «Динамо».
Источник: «Спорт-Экспресс»