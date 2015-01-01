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    Хацкевич – о работе в «Роторе»: «Моя ошибка – вовремя не выбросил из лодки людей, которые гребли в другую сторону. В итоги они меня выкинули»

    Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич назвал ошибку, допущенную во время работы в Волгограде. Он не стал избавляться от людей.

    – После «Ротора» у вас не пропало желание работать в России?

    – Та ситуация, конечно, расстроила. Но работать, безусловно, хочется. Просто я допустил ошибку.

    – Какую?

    – Вовремя не выбросил из лодки тех людей, которые гребли в другую сторону... А в итоге они меня потом сами выкинули за борт.

    • Хацкевич работал в «Роторе» с 2019 по март 2021 года, при нем команда вышла в РПЛ.
    • По итогам текущего сезона волгоградцы вылетели в ФНЛ.
    • До «Ротора» Хацкевич работал в украинском «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6918

      САДЫЧОК 15 минут назад

      Те , кто убрал Хацкевича-Негодяи !

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