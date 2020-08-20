Хацкевич: «Джано приехал в «Ротор» в разобранном состоянии, но пообещал к матчу со «Спартаком» привести себя в порядок»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о состоянии полузащитника Джано. Он не набрал форму.

«Джано Ананидзе пока работает отдельно, потому что приехал в разобранном состоянии, но он пообещал, что к 25 августа приведeт себя в порядок.

Николаю Кипиани была сделана операция, у него был разрыв связок ключицы. Еще две недели он будет проходить реабилитацию», – сказал Хацкевич.