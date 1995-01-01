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    Хацкевич: «Джано приехал в «Ротор» в разобранном состоянии, но пообещал к матчу со «Спартаком» привести себя в порядок»

    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о состоянии полузащитника Джано. Он не набрал форму.

    «Джано Ананидзе пока работает отдельно, потому что приехал в разобранном состоянии, но он пообещал, что к 25 августа приведeт себя в порядок.

    Николаю Кипиани была сделана операция, у него был разрыв связок ключицы. Еще две недели он будет проходить реабилитацию», – сказал Хацкевич.

    • 26 августа «Ротор» сыграет со «Спартаком».
    • Джано ранее выступал за москвичей.
    • «Ротор» в РПЛ идет последним.

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    Источник: официальный сайт «Ахмата»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6188

      Борат 1 час назад

      Ананидза хочет пошалить с противными хрюканами !!!
      Очень стыдно за этих гомосячих рылов !
      Гыгы

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