Хацкевич: «Джано приехал в «Ротор» в разобранном состоянии, но пообещал к матчу со «Спартаком» привести себя в порядок»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о состоянии полузащитника Джано. Он не набрал форму.
«Джано Ананидзе пока работает отдельно, потому что приехал в разобранном состоянии, но он пообещал, что к 25 августа приведeт себя в порядок.
Николаю Кипиани была сделана операция, у него был разрыв связок ключицы. Еще две недели он будет проходить реабилитацию», – сказал Хацкевич.
- 26 августа «Ротор» сыграет со «Спартаком».
- Джано ранее выступал за москвичей.
- «Ротор» в РПЛ идет последним.
Источник: официальный сайт «Ахмата»