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Хацкевич: «Волгоград ждал эту победу 16 лет»

24 октября 2020, 21:46
11

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвел итог матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Это первая победа выходцев из ФНЛ в сезоне.

«Выдохнули после первой победы? Полоса неудач затянулась. В 12-м туре только победили. Но до этого мы не во всех играх заслуживали поражение. С «Тамбовом» имели полное преимущество. 16 лет город ждал эту победу. Благодарен нашим болельщикам. На равных не можем играть с «Локомотивом», где-то отдали инициативу, но главное – результат», – сказал белорус.

  • «Ротор» покинул зону вылета.
  • «Локомотив» идет четвертым.
  • На следующей неделе москвичи примут «Баварию».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Локомотив Ротор Хацкевич Александр
Комментарии (11)
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GoLenaStop
1603567536
От души рада за команду Ротор! С почином через 16 лет, волжане! Привет Кап.Яру!... Верьте в свои силы и играйте достойно, и с вами лига станет интересней! С ув.
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Просто-333
1603567760
Молодцы!!!
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derrik2000
1603567805
Я и раньше писал, что у Ротора ЕСТЬ ИГРА. А это главное. Наконец-то победили и достаточно сложного соперника, да ещё и в гостях. Мо-лод-цы!
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BRO_football
1603569043
Ага, все 16 лет готовились только к этому матчу. Вот почему сильный Локомотив Ротор способен обыграть, а командам намного хуже - проигрывает? Вот как так происходит? Где здесь логика?
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DOCTOR PENALTY
1603571038
Скромное желание. Спартак вон на 16 лет заявил золотые медали, и выиграл.
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spartak.064
1603571272
Ротор молорики,я лично ждал их возвращения в РПЛ,,,и желаю им остаться ,,,,Помню ещё игры Ротора с Веретенниковым
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JTherry
1603572880
Ротор играл отлично, и настрой чувствовался - молодцы!!! Волгоград должен быть представлен командой в РПЛ... удачи!
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sobaka120982
1603573781
Каким образом ротор покинул зону вылета? Я может что не понимаю????
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Plyash
1603574870
Волгоград,надеемся,что ты вернулся в серьёз и надолго,удачи тебе.
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Oldtrafford83
1603605347
Для меня Ротор это как Лидс в АПЛ, всегда было интересно за ними наблюдать,надеюсь не вылетят)
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