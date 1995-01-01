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    Хацкевич: «Волгоград ждал эту победу 16 лет»

    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвел итог матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Это первая победа выходцев из ФНЛ в сезоне.

    «Выдохнули после первой победы? Полоса неудач затянулась. В 12-м туре только победили. Но до этого мы не во всех играх заслуживали поражение. С «Тамбовом» имели полное преимущество. 16 лет город ждал эту победу. Благодарен нашим болельщикам. На равных не можем играть с «Локомотивом», где-то отдали инициативу, но главное – результат», – сказал белорус.

    • «Ротор» покинул зону вылета.
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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8307

      JTherry 3 минуты назад

      Ротор играл отлично, и настрой чувствовался - молодцы!!! Волгоград должен быть представлен командой в РПЛ... удачи!

      0
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      Рейтинг: +16

      spartak.064 30 минут назад

      Ротор молорики,я лично ждал их возвращения в РПЛ,,,и желаю им остаться ,,,,Помню ещё игры Ротора с Веретенниковым

      1
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      Рейтинг: +18674

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Скромное желание. Спартак вон на 16 лет заявил золотые медали, и выиграл.

      0
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      Рейтинг: +8572

      BRO_football 1 час назад

      Ага, все 16 лет готовились только к этому матчу. Вот почему сильный Локомотив Ротор способен обыграть, а командам намного хуже - проигрывает? Вот как так происходит? Где здесь логика?

      0
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      Рейтинг: +12585

      derrik2000 1 час назад

      Я и раньше писал, что у Ротора ЕСТЬ ИГРА.
      А это главное.
      Наконец-то победили и достаточно сложного соперника, да ещё и в гостях.
      Мо-лод-цы!

      3
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      Рейтинг: +954

      alll-333 1 час назад

      Молодцы!!!

      4
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      Рейтинг: +6008

      GoLenaStop 1 час назад

      От души рада за команду Ротор!
      С почином через 16 лет, волжане! Привет Кап.Яру!...
      Верьте в свои силы и играйте достойно, и с вами лига станет интересней!
      С ув.

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