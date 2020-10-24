Хацкевич: «Волгоград ждал эту победу 16 лет»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвел итог матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Это первая победа выходцев из ФНЛ в сезоне.

«Выдохнули после первой победы? Полоса неудач затянулась. В 12-м туре только победили. Но до этого мы не во всех играх заслуживали поражение. С «Тамбовом» имели полное преимущество. 16 лет город ждал эту победу. Благодарен нашим болельщикам. На равных не можем играть с «Локомотивом», где-то отдали инициативу, но главное – результат», – сказал белорус.