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  • Тренер «Ротора» Хацкевич: «Действия белорусского ОМОНа – полный беспредел. Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец»

Тренер «Ротора» Хацкевич: «Действия белорусского ОМОНа – полный беспредел. Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец»

16 августа 2020, 14:12
10

Александр Хацкевич, главный тренер «Ротора», прокомментировал события в Белоруссии. Там проходят акции протеста после президентских выборов.

«Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про «агульную млявасць» белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы – сильный и смелый народ.

Действия ОМОН – это полный беспредел. Об этом много сказано – и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях.

Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным.

Моих знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали», – цитирует Хацкевича by.tribuna.com.

  • Фаната ЦСКА арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг.
  • Накануне состоялась беседа президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
  • В Белоруссии некоторые предприятия устроили забастовку.

«Жыве Беларусь» в РПЛ: фанаты «Спартака» показали баннер, фанаты ЦСКА так отметили первый гол белоруса Шкурина

Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным

«Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты

Источник: by.tribuna.com
Белоруссия. Высшая лига Россия. Премьер-лига Ротор Хацкевич Александр
Комментарии (10)
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oyabun
1597576836
'Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание" - скажите это одесситам, сожженым правосеками. И НИКТО наказания не понес. А вообще здесь не место политике.
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mp7700
1597577276
Эй Лол.. лучше бы ты сконцентрировался на тренировке Ротора, а не на политике в Беларуссии.
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paracetamol
1597578515
Этого тоже надо гнать в Бульбашню с Гачаренкой вместе. Пусть там страсти разжигает против всенародно избранного батьки. Зажрался тут, да и тренер так себе.
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Ганнибал Лектор
1597579092
Непонятно, зачем здесь затрагивать политическую тему? "Благодаря" современным СМИ мы никогда не узнаем, кто прав, а кто виноват. Все субъективно. Трагедия украинского народа должна быть примером, что от добра добра не ищут
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prtcs
1597584425
Где он терпел, когда в каждом городе, поселке дворцы спорта, футбольные поля, бесплатное обучение, медицина, наверное забыл когда в Белоруссии был, а воняет.
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Николай71
1597586700
Иди в Белоруссию)) и выйди там поддерживать оппозицию))) сидеть тут в России и языком чесать молодец. Ротором займись лучше, а то вылетишь))
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Hektor 84
1597591060
Еще один псевдо патриот вылез со своим высером! Чтож вы терпилы столько терпели? Ждали когда батька состарится? Езжай в Беларусь и спасай страну от диктатора! Что вы тут умники сопли жуёте? Не думаю что в Беларуси всё так плохо как вы тут нам поёте. Не надо забывать о том что Хацкевич много лет жил на украине и его высказывания с душком!!! Валите домой нам в России своего говна хватает. Поддерживаете фашиков и провокаторов валите от сюда. Грузии и украине скучно жилось? И вы по ходу заскучали или запах баксов от дяди Сэма учуяли.
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ivany4
1597596118
За весь день, спортивных новостей, как кот наплакал. Зато околополитики, хоть отбавляй. Зашли бы эти "политики от тренерского цеха" на этот ресурс и почитали, что о них думают и что им советуют. Бомбардиру надо внимательно темы выбирать и модерировать. Как бы беды не было. За вмешательство политики в спорт бывает и наказывают нещадно.
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Иван Петров 1986
1597601117
Вы еще плакать по батьке будете, когда новые дерьмократы все к рукам приберут. Но у вас зато много - много свободы будет.
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