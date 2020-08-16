Тренер «Ротора» Хацкевич: «Действия белорусского ОМОНа – полный беспредел. Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец»

Александр Хацкевич, главный тренер «Ротора», прокомментировал события в Белоруссии. Там проходят акции протеста после президентских выборов.

«Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про «агульную млявасць» белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы – сильный и смелый народ.

Действия ОМОН – это полный беспредел. Об этом много сказано – и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях.

Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным.

Моих знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали», – цитирует Хацкевича by.tribuna.com.

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