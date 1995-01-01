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    Тренер «Ротора» Хацкевич: «Действия белорусского ОМОНа – полный беспредел. Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец»

    Александр Хацкевич, главный тренер «Ротора», прокомментировал события в Белоруссии. Там проходят акции протеста после президентских выборов.

    «Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про «агульную млявасць» белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы – сильный и смелый народ.

    Действия ОМОН – это полный беспредел. Об этом много сказано – и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях.

    Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным.

    Моих знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали», – цитирует Хацкевича by.tribuna.com.

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    Источник: by.tribuna.com

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2108

      Ганнибал Лектор 36 минут назад

      Непонятно, зачем здесь затрагивать политическую тему? "Благодаря" современным СМИ мы никогда не узнаем, кто прав, а кто виноват. Все субъективно. Трагедия украинского народа должна быть примером, что от добра добра не ищут

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      Рейтинг: +7586

      paracetamol 45 минут назад

      Этого тоже надо гнать в Бульбашню с Гачаренкой вместе. Пусть там страсти разжигает против всенародно избранного батьки. Зажрался тут, да и тренер так себе.

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      Рейтинг: +344

      mp7700 1 час назад

      Эй Лол.. лучше бы ты сконцентрировался на тренировке Ротора, а не на политике в Беларуссии.

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      Рейтинг: +23827

      oyabun 1 час назад

      'Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание" - скажите это одесситам, сожженым правосеками. И НИКТО наказания не понес.
      А вообще здесь не место политике.

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