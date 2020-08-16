Фаната ЦСКА арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг в поддержку белорусов на матче с «Тамбовом»

Болельщик ЦСКА после матча второго тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) получил 15 суток ареста за вывешенный бело-красно-белый флаг в поддержку протестов в Белоруссии. По закону этот символ не является в России ни запрещенным, ни экстремистским.

Всего после матча были задержаны не менее 15 человек – за скандирование «Жыве Беларусь». Часть из них отпустили, у части 9 сентября будет суд, сообщает OFNEWS со ссылкой на болельщика ЦСКА Евгения.

Фанаты скандировали кричалку после гола белоруса Ильи Шкурина .

. На другом московском матче задержали болельщика за оппозиционный бело-красно-белый флаг.

В Белоруссии проходят протесты, забастовки несогласных с итогами президентских выборов.

«Жыве Беларусь» в РПЛ: фанаты «Спартака» показали баннер, фанаты ЦСКА так отметили первый гол белоруса Шкурина

Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным

«Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты