Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Фаната ЦСКА арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг в поддержку белорусов на матче с «Тамбовом»

    Болельщик ЦСКА после матча второго тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) получил 15 суток ареста за вывешенный бело-красно-белый флаг в поддержку протестов в Белоруссии. По закону этот символ не является в России ни запрещенным, ни экстремистским.

    Всего после матча были задержаны не менее 15 человек – за скандирование «Жыве Беларусь». Часть из них отпустили, у части 9 сентября будет суд, сообщает OFNEWS со ссылкой на болельщика ЦСКА Евгения.

    • Фанаты скандировали кричалку после гола белоруса Ильи Шкурина.
    • На другом московском матче задержали болельщика за оппозиционный бело-красно-белый флаг.
    • В Белоруссии проходят протесты, забастовки несогласных с итогами президентских выборов.

    «Жыве Беларусь» в РПЛ: фанаты «Спартака» показали баннер, фанаты ЦСКА так отметили первый гол белоруса Шкурина

    Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным

    «Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал OFNEWS

    «Самый популярный телеграм-канал» о футбольном фанатском движении. Аудитория - более 47 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1190

      Миша13 10 минут назад

      Диктатура в России боится мнения граждан. За Тараканом вынесут и Моль в России.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5950

      ivany4 16 минут назад

      По болельщикам ЦСКА скудная информация.
      По задержанному болельщику на Локомотиве достаточно развернутая информация - https://www.championat.com/football/article-4108323-v-moskve-na-stadionah-policija-zaderzhivaet-fanatov-s-krasno-belym-flagom-belarusi.html.
      Прочитал. Для себя сделал вывод. Если человек не понимает просьб, обращений и убеждений, то остаются методы принуждения. Да и по флагу ситуация не однозначная. В коментах к этой статье пишут о нем.
      Для того, что бы оппозиция завладела умами народа, нужны факты и умные действия и план последующего развития. Времена "революций Ленина" прошли. Сейчас не царизм, а капитализм. Можно положить народ на улицах и площадях, но оставшийся народ лучше жить не станет. Пример "древних укров" показателен, капитал свои деньги возвращает с процентами, оставляя обманутых "революционеров" у разбитого корыта.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10378

      Bivaliy67 > ivany4 6 минут назад

      "Уж сколько раз твердили миру" (с) Они всё заморе глядят...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7576

      paracetamol 19 минут назад

      Пусть улицы подметает, может поймет что?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      NewLife 20 минут назад

      Боятся хуже коронавируса.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7576

      paracetamol > NewLife 18 минут назад

      90-е хочешь вернуть, воришка воришкин сын?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1190

      Миша13 > paracetamol 9 минут назад

      Ты в 90е жил придурок?? А Путин уже тогда с Собчаком Питер дербанили. Он и продолжает Россию с друзьями дербанить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2048

      Питерский князь 22 минуты назад

      Они что Гинера хотят сделать президентом Белоруссии?
      =)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      яцык 26 минут назад

      позор .вот вам и демократия

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      ziborock 42 минуты назад

      Объясните кто-нибудь дурачку что этот флаг был национальным во время оккупации Белоруссии немцами в 1918 и гитлеровцами в1942!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11494

      silver29 > ziborock 24 минуты назад

      Если объяснять доходчиво, то нужно что б он посетил Хатынь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2962

      житель СПб 43 минуты назад

      Конечно, футбольные матчи не надо превращать в политические мероприятия, но арестовывать за это?! Это явный перебор! Я за закон!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2048

      Питерский князь > житель СПб 20 минут назад

      Провокаторов надо еще и рублем наказать, тысяч на 500, каждому.
      Надоело на это мерзость смотреть, люди приходят футбол смотреть, а не на быдло проекты!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11494

      silver29 54 минуты назад

      Спорт вне политики !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7576

      paracetamol > silver29 17 минут назад

      Раз вне политики, некер провокации устраивать, а устроил - отвечай!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11494

      silver29 > paracetamol 5 минут назад

      Воспитанием молодежи надо заниматься, и не в пивбарах и подворотнях. Здесь нет никакой политики, а просто свойственное молодежи отрицание и не подчинение бытию, этакий нигилизм с нарушениями административных законов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      Олег1204 1 час назад

      Когда по Донецку смерчами клали это нормально, бывает, а здесь трагедия б..ть. Мы им нахрен не нужны, они постоянно это прмюямым текстом говорят.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78505
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru