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  • Фаната ЦСКА арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг в поддержку белорусов на матче с «Тамбовом»

Фаната ЦСКА арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг в поддержку белорусов на матче с «Тамбовом»

16 августа 2020, 10:30
66

Болельщик ЦСКА после матча второго тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) получил 15 суток ареста за вывешенный бело-красно-белый флаг в поддержку протестов в Белоруссии. По закону этот символ не является в России ни запрещенным, ни экстремистским.

Всего после матча были задержаны не менее 15 человек – за скандирование «Жыве Беларусь». Часть из них отпустили, у части 9 сентября будет суд, сообщает OFNEWS со ссылкой на болельщика ЦСКА Евгения.

  • Фанаты скандировали кричалку после гола белоруса Ильи Шкурина.
  • На другом московском матче задержали болельщика за оппозиционный бело-красно-белый флаг.
  • В Белоруссии проходят протесты, забастовки несогласных с итогами президентских выборов.

«Жыве Беларусь» в РПЛ: фанаты «Спартака» показали баннер, фанаты ЦСКА так отметили первый гол белоруса Шкурина

Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным

«Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты

Источник: телеграм-канал OFNEWS

«Самый популярный телеграм-канал» о футбольном фанатском движении. Аудитория - более 47 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА
Комментарии (66)
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ZEVS71
1597564372
Такое же полицейское государство!
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Давид59
1597564645
Поддерживаю белорусов. И тут тоже нельзя ничего? Со всех сторон их обложили
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ivany4
1597570296
По болельщикам ЦСКА скудная информация. По задержанному болельщику на Локомотиве достаточно развернутая информация - https://www.championat.com/football/article-4108323-v-moskve-na-stadionah-policija-zaderzhivaet-fanatov-s-krasno-belym-flagom-belarusi.html. Прочитал. Для себя сделал вывод. Если человек не понимает просьб, обращений и убеждений, то остаются методы принуждения. Да и по флагу ситуация не однозначная. В коментах к этой статье пишут о нем. Для того, что бы оппозиция завладела умами народа, нужны факты и умные действия и план последующего развития. Времена "революций Ленина" прошли. Сейчас не царизм, а капитализм. Можно положить народ на улицах и площадях, но оставшийся народ лучше жить не станет. Пример "древних укров" показателен, капитал свои деньги возвращает с процентами, оставляя обманутых "революционеров" у разбитого корыта.
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Миша13
1597570663
Диктатура в России боится мнения граждан. За Тараканом вынесут и Моль в России.
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woyser
1597572809
Что-то подсказывает, что админы сайта *********** провокаторы!
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Синитсосит
1597575189
походу в белоруссии провокация от путина, а то ишь чё удумали, в инете только про батьку пишут, вот и месть, фургала за решётку, лукашку с поста скинуть, коасавцы, потом скажут опять америкосы виноваты. по такому сценарю майдан и был
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Синитсосит
1597580649
печально, но зинид как был гавном, так и остался
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Синитсосит
1597580676
потому что лучше на белорусов смотреть, чем на позорный питорский клуб
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Snek
1597582803
Футбол должен быть вне политики.
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semm
1597583605
Кстати "Админу" тоже пора сменить девку с плакатом на новостной ленте
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