Фаната ЦСКА арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг в поддержку белорусов на матче с «Тамбовом»

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Болельщик ЦСКА после матча второго тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) получил 15 суток ареста за вывешенный бело-красно-белый флаг в поддержку протестов в Белоруссии. По закону этот символ не является в России ни запрещенным, ни экстремистским.
Всего после матча были задержаны не менее 15 человек – за скандирование «Жыве Беларусь». Часть из них отпустили, у части 9 сентября будет суд, сообщает OFNEWS со ссылкой на болельщика ЦСКА Евгения.
- Фанаты скандировали кричалку после гола белоруса Ильи Шкурина.
- На другом московском матче задержали болельщика за оппозиционный бело-красно-белый флаг.
- В Белоруссии проходят протесты, забастовки несогласных с итогами президентских выборов.
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