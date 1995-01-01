«Чемпионат»: полиция задержала фаната «Локомотива», показавшего бело-красно-белый флаг в поддержку белорусов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1153

      фанат джигурды 33 минуты назад

      Он матчем ошибся. Спартак вчера играл.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2004

      Genz 40 минут назад

      Псево-президент Белоруссии из Литвы Тихановская при поддержке Евросоюза и США будут строить новое государство Белоруссии,враждебное для России.
      Понятна ре

      1
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      Рейтинг: +2195

      Kollljan > Genz 38 минут назад

      Не поддерживает никто в Евросоюзе Тихановскую. Не знаешь ничего - не п.и.з.д.и!

      1
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      ...
      Рейтинг: +10777

      KLIM777 > Kollljan 15 минут назад

      у них в голове одна Европа и США. Зомбированные.

      0
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      Рейтинг: +2030

      giluxa1963 1 час назад

      малолетки безмозглые пороть их надо глядишь мозги станут на место

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      kvm 1 час назад

      флаг должен быть только КРАСНО-БЕЛЫМ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1437

      srg38 > kvm 50 минут назад

      ахаха

      0
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      Рейтинг: +1362

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А его за что задержали? Он же тут, а не там.

      1
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      Рейтинг: +8333

      alex1951 1 час назад

      омоны...собры...чопы....русогвардея............скопище безмозглых дебил,с одной извилиной в башке,надресированных лупить своих собратьев!

      4
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      Рейтинг: +1437

      srg38 > alex1951 49 минут назад

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