«Чемпионат»: полиция задержала фаната «Локомотива», показавшего бело-красно-белый флаг в поддержку белорусов

Фанат «Локомотива» во время матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (1:0) продемонстрировал бело-красно-белый флаг (фото ниже) – бывший государственный символ Белоруссии. Сейчас он интерпретируется как оппозиционный.

Болельщика, как пишет «Чемпионат», задержала полиция.

В Белоруссии проходят протесты, забастовки несогласных с итогами президентских выборов.

Матчи чемпионата Белоруссии по футболу переносятся.

Сегодня, 15 августа, состоялся диалог президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Жыве Беларусь» в РПЛ: фанаты «Спартака» показали баннер, фанаты ЦСКА так отметили первый гол белоруса Шкурина

Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным

«Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты