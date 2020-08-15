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  • «Чемпионат»: полиция задержала фаната «Локомотива», показавшего бело-красно-белый флаг в поддержку белорусов

«Чемпионат»: полиция задержала фаната «Локомотива», показавшего бело-красно-белый флаг в поддержку белорусов

15 августа 2020, 21:20
24

Фанат «Локомотива» во время матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (1:0) продемонстрировал бело-красно-белый флаг (фото ниже) – бывший государственный символ Белоруссии. Сейчас он интерпретируется как оппозиционный.

Болельщика, как пишет «Чемпионат», задержала полиция.

  • В Белоруссии проходят протесты, забастовки несогласных с итогами президентских выборов.
  • Матчи чемпионата Белоруссии по футболу переносятся.
  • Сегодня, 15 августа, состоялся диалог президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Жыве Беларусь» в РПЛ: фанаты «Спартака» показали баннер, фанаты ЦСКА так отметили первый гол белоруса Шкурина

Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным

«Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Локомотив Краснодар
Комментарии (24)
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alex1951
1597516532
омоны...собры...чопы....русогвардея............скопище безмозглых дебил,с одной извилиной в башке,надресированных лупить своих собратьев!
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Иван Петров 1986
1597516569
А его за что задержали? Он же тут, а не там.
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kvm
1597516716
флаг должен быть только КРАСНО-БЕЛЫМ
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giluxa1963
1597516962
малолетки безмозглые пороть их надо глядишь мозги станут на место
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фанат джигурды
1597518688
Он матчем ошибся. Спартак вчера играл.
Ответить
Kopo6ok22
1597520818
Мы не Белоруссия! Мы Беларусь! И в моем родном районе города Минск Серебрянка 2 дня была война против народа. За*бались бегать))
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фанат джигурды
1597521904
Ливия, Ирак... А вообще- это футбольный сайт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
paracetamol
1597522250
Впаять ему лет 5, чтобы неповадно было, либерасту!
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ivany4
1597524767
Хочешь политики - езжай в Белоруссию. Хочешь футбола - иди на стадион. Это сайт про футбол, а не про якобы политику.
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mp7700
1597525128
В Сибирь его.. В Новосибирск в центр вирусологии... Пускай вакцину против ковида на нем тестируют)))
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