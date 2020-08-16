Не менее 15 фанатов ЦСКА задержали после игры с «Тамбовом» за скандирование «Жыве Беларусь»

После встречи второго тура РПЛ ЦСКА – «Тамбов» (2:1) как минимум 15 болельщиков москвичей были задержаны. Причина – скандирование кричалки «Жыве Беларусь». Им грозит запрет на посещение стадионов.

«В настоящий момент ко мне обратились не менее 15 человек за помощью. Им инкриминируют ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время.

В полиции расценили эти кричалки [«Жыве Беларусь»] как политический лозунг и задержали болельщиков», – сказал ТАСС адвокат Леонид Соловьев.

Фанаты скандировали кричалку после гола белоруса Ильи Шкурина .

. На другом московском матче задержали болельщика за оппозиционный бело-красно-белый флаг.

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