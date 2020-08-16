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  • Не менее 15 фанатов ЦСКА задержали после игры с «Тамбовом» за скандирование «Жыве Беларусь»

Не менее 15 фанатов ЦСКА задержали после игры с «Тамбовом» за скандирование «Жыве Беларусь»

16 августа 2020, 00:50
19

После встречи второго тура РПЛ ЦСКА«Тамбов» (2:1) как минимум 15 болельщиков москвичей были задержаны. Причина – скандирование кричалки «Жыве Беларусь». Им грозит запрет на посещение стадионов.

«В настоящий момент ко мне обратились не менее 15 человек за помощью. Им инкриминируют ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время.

В полиции расценили эти кричалки [«Жыве Беларусь»] как политический лозунг и задержали болельщиков», – сказал ТАСС адвокат Леонид Соловьев.

  • Фанаты скандировали кричалку после гола белоруса Ильи Шкурина.
  • На другом московском матче задержали болельщика за оппозиционный бело-красно-белый флаг.
  • В Белоруссии проходят протесты, забастовки несогласных с итогами президентских выборов.

«Жыве Беларусь» в РПЛ: фанаты «Спартака» показали баннер, фанаты ЦСКА так отметили первый гол белоруса Шкурина

Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным

«Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА
Комментарии (19)
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Олег1204
1597530719
Вечно, то каклам слава орут, то змагарам, где б.. Ь Слава России?
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paracetamol
1597531688
Надо родителей еще потрясти, что эту шваль воспитали. Небось одно ворье и казнокрады!
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Hektor 84
1597531991
И отправить в Беларусь пусть там и орут свои кричалки!!! Мы в Российской федерации живем нам зачем этот срач нужен?
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vka1970
1597553588
Наши дождутся когда их свои менты будут мочить так же как белорусов.Поймут что к чему, но будет уже поздно.Запустивший маятник, остановить его уже не сможет. Жыве Беларусь.
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КаДеС
1597558858
Ещё нам здесь не хватало майдана. Ни одна страна, где запад поддерживал революции, не стала жить лучше. Только хуже. Все события развиваются как на Украине в 2014, (сравните цепочки событий и ключевые моменты) но эти дибилы не видят и сами разрушают свою страну. "Мирных протестантов" прессует ОМОН. Ага, видел я этих мирных протестантов. А погиб один из таких, явно, после того как ОМОН ему взрывчатку в руку подсунул А коктейли Молотова они используют для освещения улицы. А почему митингующие в Хабаровске и все либеральные "попозиционеры" забыли про Фургала и кричат "живе Беларусь"? Может потому что это всего лишь поводы для майданов и им абсолютно плевать на те повестки, которые они якобы несут. Да и по поводу повесток. Вышли свергать власть, не имея собственно политической повестки? Это как дети бы свергли родителей дома. Попрыгал на родительской кровати, потратили всё деньги на шоколадки, а дальше что?
Я надеюсь, что наши спецслужбы отработают хорошо и не дадут этой пакасти начаться у нас
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mp7700
1597564128
В Сибирь их.. В Новосибирск в центр вирусологии... Пускай вакцину против ковида на нем тестируют)))
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ALEX ML
1597565395
Недоумков малолетних гораздо больше и не только в ЦСКА
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twitolfatonmen
1597566569
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Граф2019
1597571413
диктатуру на свалку...
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Masteralex
1597582250
да вы посмотрите что сейчас происходит в Беларуси, нагнали бюджетников под выступление "всеми любимого" таракана, ничего не напоминает? :) поэтому неудивительно что у нас фанатов пресуют за безобидные лозунги
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