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    «Нас просто поимели!» Хацкевич – о техническом поражении «Ротора» в матче с «Краснодаром»

    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич вспомнил самый тяжелый день в РПЛ.

    — За пять месяцев в премьер-лиге — самый тяжелый день?

    — Когда в первом круге приехали на игру с «Краснодаром» — а она по странным причинам не состоялась. Хотя мы соблюдали все нормы регламенты. В заявку внесли 17 здоровых футболистов, в том числе двух вратарей. Те же, кто заболел коронавирусом, были полностью изолированы.

    До сих пор не в силах понять, что мешало провести матч? Почему такая несправедливость по отношению к «Ротору»?

    — По официальной версии запрет на игру наложил волгоградский Роспотребнадзор.

    — Да ну, дешевые отмазки. Нас просто поимели!

    — Кому это было выгодно?

    — Без комментариев.

    — Позже и вы от «короны» не убереглись.

    — Слава богу, цепануло в легкой форме. У нас в итоге почти вся команда переболела, включая тренерский штаб и персонал. Но в больницу никого не забирали. Ограничились самоизоляцией.

    • Игра 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» не состоялась из-за вспышки коронавируса в «Роторе». COVID-19 был выявлен у семи представителей волгоградского клуба.
    • Клубу присудили техническое поражение.
    • Волгоградцы также были оштрафованы на 100 тысяч рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +19489

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      А вы хотели, чтобы в извращённой форме?... Это ещё впереди.

      0
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      Рейтинг: +5477

      серега кашин 38 минут назад

      правильно к разным клубам относятся по разному, кому то можно а кому то нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12473

      alarm 59 минут назад

      как спартак в питере?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +13581

      derrik2000 > alarm 55 минут назад

      Вот неугомонный!
      С таким упорством тебе нужно баллотироваться в депутаты по одномандатному округу. ))

      1
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      Рейтинг: +12473

      alarm > derrik2000 46 минут назад

      стыдно за спартак)

      -2
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      Рейтинг: +13581

      derrik2000 > alarm 43 минуты назад

      Да понял я уже!
      Понял!
      Упорный ты наш... )))

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