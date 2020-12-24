«Нас просто поимели!» Хацкевич – о техническом поражении «Ротора» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич вспомнил самый тяжелый день в РПЛ.
— За пять месяцев в премьер-лиге — самый тяжелый день?
— Когда в первом круге приехали на игру с «Краснодаром» — а она по странным причинам не состоялась. Хотя мы соблюдали все нормы регламенты. В заявку внесли 17 здоровых футболистов, в том числе двух вратарей. Те же, кто заболел коронавирусом, были полностью изолированы.
До сих пор не в силах понять, что мешало провести матч? Почему такая несправедливость по отношению к «Ротору»?
— По официальной версии запрет на игру наложил волгоградский Роспотребнадзор.
— Да ну, дешевые отмазки. Нас просто поимели!
— Кому это было выгодно?
— Без комментариев.
— Позже и вы от «короны» не убереглись.
— Слава богу, цепануло в легкой форме. У нас в итоге почти вся команда переболела, включая тренерский штаб и персонал. Но в больницу никого не забирали. Ограничились самоизоляцией.
- Игра 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» не состоялась из-за вспышки коронавируса в «Роторе». COVID-19 был выявлен у семи представителей волгоградского клуба.
- Клубу присудили техническое поражение.
- Волгоградцы также были оштрафованы на 100 тысяч рублей.