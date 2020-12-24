«Нас просто поимели!» Хацкевич – о техническом поражении «Ротора» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич вспомнил самый тяжелый день в РПЛ.

— За пять месяцев в премьер-лиге — самый тяжелый день?

— Когда в первом круге приехали на игру с «Краснодаром» — а она по странным причинам не состоялась. Хотя мы соблюдали все нормы регламенты. В заявку внесли 17 здоровых футболистов, в том числе двух вратарей. Те же, кто заболел коронавирусом, были полностью изолированы.

До сих пор не в силах понять, что мешало провести матч? Почему такая несправедливость по отношению к «Ротору»?

— По официальной версии запрет на игру наложил волгоградский Роспотребнадзор.

— Да ну, дешевые отмазки. Нас просто поимели!

— Кому это было выгодно?

— Без комментариев.

— Позже и вы от «короны» не убереглись.

— Слава богу, цепануло в легкой форме. У нас в итоге почти вся команда переболела, включая тренерский штаб и персонал. Но в больницу никого не забирали. Ограничились самоизоляцией.