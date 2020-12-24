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  • «Нас просто поимели!» Хацкевич – о техническом поражении «Ротора» в матче с «Краснодаром»

«Нас просто поимели!» Хацкевич – о техническом поражении «Ротора» в матче с «Краснодаром»

24 декабря 2020, 18:19
10

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич вспомнил самый тяжелый день в РПЛ.

— За пять месяцев в премьер-лиге — самый тяжелый день?

— Когда в первом круге приехали на игру с «Краснодаром» — а она по странным причинам не состоялась. Хотя мы соблюдали все нормы регламенты. В заявку внесли 17 здоровых футболистов, в том числе двух вратарей. Те же, кто заболел коронавирусом, были полностью изолированы.

До сих пор не в силах понять, что мешало провести матч? Почему такая несправедливость по отношению к «Ротору»?

— По официальной версии запрет на игру наложил волгоградский Роспотребнадзор.

— Да ну, дешевые отмазки. Нас просто поимели!

— Кому это было выгодно?

— Без комментариев.

— Позже и вы от «короны» не убереглись.

— Слава богу, цепануло в легкой форме. У нас в итоге почти вся команда переболела, включая тренерский штаб и персонал. Но в больницу никого не забирали. Ограничились самоизоляцией.

  • Игра 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» не состоялась из-за вспышки коронавируса в «Роторе». COVID-19 был выявлен у семи представителей волгоградского клуба.
  • Клубу присудили техническое поражение.
  • Волгоградцы также были оштрафованы на 100 тысяч рублей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ротор Краснодар Хацкевич Александр
Комментарии (10)
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серега кашин
1608824716
правильно к разным клубам относятся по разному, кому то можно а кому то нет
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DOCTOR PENALTY
1608824874
А вы хотели, чтобы в извращённой форме?... Это ещё впереди.
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Боцман59rus
1608827868
Поимели и поимели, зенит который год унижается в Европе, да так со вкусом, что почитателям Камасутры на зависть. ...ну ничего, живут, подрачивают и живут
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Retiremen_VMF
1608828905
Всегда после не состоявшегося события начинают махать руками. Поимели... Такое впечатление, что Краснодар по всем параметрам уступает Ротору и отобрали считанную победу. Хацкевич почему то теряет уважение на глазах. Поимели... А быки тогда еще не болели, можно было посмотреть эту игру.
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Кузьмич на трибуне
1608839620
Можно подумать только вас поимели. Ростовчан тоже поимели как хотели. У Ростова должно быть гораздо больше претензий к игре с Сочи. Вам дали возможность технически получить 3:0, а ведь могли бы от Краснодара отхватить как Химки. А вот Ростову накидали за воротник даже больше чем Краснодар Химкам. Вот с Ростовом обошлись по хамски.
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RJM555
1608881181
Ну вам же вернули с Уфой?
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