Хацкевич: «Джано сказал мне, что, скорее всего, будет заканчивать с футболом»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич раскрыл подробности пребывания в волгоградской команде полузащитника Джано.

Грузинский хавбек 6 августа подписал контракт с российским клубом, а 12 сентября покинул его, не сыграв ни одного матча.

Большую часть карьеры 28-летний футболист провел в «Спартаке».

«Как только возникла вероятность перехода Джано, я был в курсе ситуации с его коленом. Под тот футбол, который «Ротор» сейчас показывает (комбинационный стиль, средний и короткий пас), он подходил. После трeх-четырeх дней тренировок Ананидзе подошeл ко мне: «Тренер, у меня есть цель – вернуться в сборную Грузии и помочь ей попасть на чемпионат Европы». Когда у человека есть цель, это уже хорошо. Ему нужно дать возможность идти к ней.

Джано честно предупредил: «Мне нужно три недели, чтобы привести колено в порядок». А так как в Волгограде условий для качественного восстановления не было, он поехал к своему реабилитологу в Москву. Я дал ему даже больше трeх недель. Но на прощание договорились: либо он через месяц возвращается, либо набирает мне и ставит в известность, что ничего не получилось.

Джано очень серьeзно подошeл к процессу реабилитации, но, к сожалению, колено не позволило ему продолжить карьеру. Он позвонил и сказал, что не сможет помочь «Ротору» и, скорее всего, будет заканчивать с футболом. Никаких разговоров о деньгах даже не шло. Всe было чисто и открыто», – сказал Хацкевич.