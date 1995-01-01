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    ЦСКА не собирается прерывать аренду Гогуа. Защитник доиграет сезон в «Роторе»

    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил, что ЦСКА не собирается возвращать защитника Седрика Гогуа в зимнее трансферное окно.

    — Игрой Гогуа в центре обороны довольны?

    — Да.

    — В ЦСКА его считали лентяем.

    — На мой взгляд, к любому человеку можно найти подход. Самое главное, Седрик меня устраивает как футболист. Остальное — детали, которые не обязательно выносить на публику.

    — Подход к африканцу нашли сразу? Никаких подводных камней?

    — Абсолютно. Самое главное, Седрик меня устраивает как футболист. Остальное — детали, которые не обязательно выносить на публику.

    — Гогуа доиграет сезон в Волгограде?

    — На днях я как раз по этому поводу общался с Виктором Ганчаренко. Он подтвердил, что ЦСКА не собирается прерывать аренду или отдавать игрока в другой клуб.

    • Гогуа был арендован «Ротором» на один сезон.
    • Футболист перешел в ЦСКА летом 2019 года из «Тамбова».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2043

      PAREVG. 1 час назад

      Интересно, когда Гинер перестанет наступать на одни и те же грабли, и прекратит покупать у Селюка его рабов???
      Сколько он ввез в Россию мартыхаев, и не один не заиграл.

      Пока Геркус был гендиректором Локомотива, принципиально не кого у него не купил, и этот работорговец постоянно его критиковал, а как пришел грызун, в команде появился Камано ( не знаю кто его агент) но он тоже деревянный и бесполезный, как и больштнство мартыхаев.

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