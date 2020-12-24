ЦСКА не собирается прерывать аренду Гогуа. Защитник доиграет сезон в «Роторе»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил, что ЦСКА не собирается возвращать защитника Седрика Гогуа в зимнее трансферное окно.
— Игрой Гогуа в центре обороны довольны?
— Да.
— В ЦСКА его считали лентяем.
— На мой взгляд, к любому человеку можно найти подход. Самое главное, Седрик меня устраивает как футболист. Остальное — детали, которые не обязательно выносить на публику.
— Подход к африканцу нашли сразу? Никаких подводных камней?
— Абсолютно. Самое главное, Седрик меня устраивает как футболист. Остальное — детали, которые не обязательно выносить на публику.
— Гогуа доиграет сезон в Волгограде?
— На днях я как раз по этому поводу общался с Виктором Ганчаренко. Он подтвердил, что ЦСКА не собирается прерывать аренду или отдавать игрока в другой клуб.
- Гогуа был арендован «Ротором» на один сезон.
- Футболист перешел в ЦСКА летом 2019 года из «Тамбова».