Хацкевич: «Влашич – лучший легионер РПЛ на сегодня»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич высказался о ведущих игроках топ-клубов РПЛ из числа легионеров.

«Мне очень нравился Малком, когда был здоров. Азмун был хорош в оптимальном состоянии. В «Локомотиве» лидер – Крыховяк, в «Краснодаре» – шведский опорник Ольссон.

Повторюсь: во всех ведущих командах РПЛ есть минимум по два-три легионера серьезного уровня. Но Влашич на сегодняшний момент – номер один», – сказал Хацкевич.

Влашич в текущем сезоне провел за ЦСКА 15 матчей, забил шесть голов и сделал пять ассистов.

Команда хорвата лидирует в РПЛ по итогам 14 туров.

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