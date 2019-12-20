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  • Бывший тренер киевского «Динамо» Хацкевич возглавил «Ротор»

Бывший тренер киевского «Динамо» Хацкевич возглавил «Ротор»

20 декабря 2019, 12:11
5

«Ротор» объявил о назначении Александра Хацкевича главным тренером команды.

Хацкевич начнет работу с командой 12 января, на первом сборе в Турции. В штаб специалиста вошли старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

  • В июне 2017 года было объявлено о назначении Александра Хацкевича главным тренером киевского «Динамо».
  • 14 августа этого года Хацкевич и весь тренерский штаб «Динамо» был отправлен в отставку после третьего подряд вылета в квалификации Лиги чемпионов.
  • Хацкевич также работал с минским «Динамо», юношеской и национальной сборными Белоруссии, «Витебском», в тренерском штабе сборной Украины.
  • После 25 туров «Ротор» идет на первом месте в ФНЛ с 52 очками.

Главный тренер «Ротора» Меньщиков подал в отставку. Команда лидирует в ФНЛ

Источник: Официальный сайт «Ротора»
Россия. ФНЛ Украина. Премьер-лига Ротор Динамо К Хацкевич Александр
Комментарии (5)
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mihail200606
1576836808
Шацких одно время такие надежды подавал.. Но сдулся..
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Давид59
1576839889
Пожелаем Ротору в ближайшем будущем не вылетать из квалификаций еврокубков
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Иван Петров 1986
1576844511
Ну вот уже хохлов брать начали - свои не в почете.
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