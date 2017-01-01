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    Бывший тренер киевского «Динамо» Хацкевич возглавил «Ротор»

    «Ротор» объявил о назначении Александра Хацкевича главным тренером команды.

    Хацкевич начнет работу с командой 12 января, на первом сборе в Турции. В штаб специалиста вошли старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

    • В июне 2017 года было объявлено о назначении Александра Хацкевича главным тренером киевского «Динамо».
    • 14 августа этого года Хацкевич и весь тренерский штаб «Динамо» был отправлен в отставку после третьего подряд вылета в квалификации Лиги чемпионов.
    • Хацкевич также работал с минским «Динамо», юношеской и национальной сборными Белоруссии, «Витебском», в тренерском штабе сборной Украины.
    • После 25 туров «Ротор» идет на первом месте в ФНЛ с 52 очками.

    Главный тренер «Ротора» Меньщиков подал в отставку. Команда лидирует в ФНЛ

    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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