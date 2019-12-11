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  • Главный тренер «Ротора» Меньщиков подал в отставку. Команда лидирует в ФНЛ

Главный тренер «Ротора» Меньщиков подал в отставку. Команда лидирует в ФНЛ

11 декабря 2019, 14:37
25

«Ротор» объявил об уходе главного тренера Игоря Меньщикова.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Все взвесив, решил уйти. Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в Премьер-лиге. Только «Ротор», только победа!» – приводит слова Меньщикова пресс-служба «Ротора».

  • После 25 туров «Ротор» идет на первом месте в ФНЛ с 52 очками.
  • «Спорт-Экспресс» писал, что Меньщиков может уйти в выступающую в ПФЛ «Тюмень».

«Спорт-Экспресс»: Аленичев, Хохлов, Тетрадзе – кандидаты на пост главного тренера «Ротора»


Источник: Официальный сайт «Ротора»
Россия. ФНЛ Ротор Меньщиков Игорь
Комментарии (25)
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AZ
1576064837
Променять РПЛ, на ПФЛ? Серьезное предложение из 2 лиги? Серьезно?
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evgevg13
1576068488
Тюмень? Где у команды бюджет весь на дырах? Где нет никакой мотивации? Бред какой-то
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evgevg13
1576068518
Мутно всё как-то...
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DeStar
1576069010
Ну видимо должны начать сливать ,можно начинать ставить против ротора в каждом матче)
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BAIv
1576071767
Волгоград ждем в РПЛ, но что там за чехарда с тренерами ? даже при хорошем результате.
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SIRIUS 2002
1576072216
Все страньше и страньше, сказала Алиса...
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батог
1576073692
А еще говорят ВАДА виновата что у нас со спортом плохо !!!
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Из Твери Леха
1576082853
Ну а чем удивляться? Это Россия! (c) Жирик.
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ROTOROVEC
1576084618
у нас руководство е.....тое...пока водяные у руля команды, удачи не видать
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zigbert
1576154048
Куда уж серьезнее -ПФЛ. Тут что то не так.
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