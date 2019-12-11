Главный тренер «Ротора» Меньщиков подал в отставку. Команда лидирует в ФНЛ

«Ротор» объявил об уходе главного тренера Игоря Меньщикова.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Все взвесив, решил уйти. Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в Премьер-лиге. Только «Ротор», только победа!» – приводит слова Меньщикова пресс-служба «Ротора».

После 25 туров «Ротор» идет на первом месте в ФНЛ с 52 очками.

«Спорт-Экспресс» писал, что Меньщиков может уйти в выступающую в ПФЛ «Тюмень».

«Спорт-Экспресс»: Аленичев, Хохлов, Тетрадзе – кандидаты на пост главного тренера «Ротора»



