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    Хацкевич – после поражения от «Рубина»: «Тренироваться в 12 человек на пол поля... Чудес не бывает»

    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после поражения от «Рубина» со счетом 1:3 в матче девятого тура РПЛ признал закономерность результата.

    «Мы должны выйти из этой ситуации. Должно когда-то это закончиться, чтобы мы уже собрались в полном составе. Потому что все-таки тренироваться в 12 человек на пол поля... Чудес не бывает.

    Так что в этом плане молодцы старшие ребята: тот же Гогуа и Кверквелия, которые поддерживают остальных в этой ситуации, в которой мы все сейчас оказались», – сказал Хацкевич.

    • Ряд игроков «Ротора» лечатся от коронавируса.
    • Из-за вспышки COVID-19 волгоградцам присудили три технических поражения.
    • Команда Хацкевича занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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    Сегодня, 09:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1944

      _Marqella_ 1 час назад

      Очень жаль то что происходит с Ротором..

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      Рейтинг: +2447

      vsespartak01 1 час назад

      три поражения за болезни!это как прогулы на роботе!заболел- прогул!

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