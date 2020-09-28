Хацкевич – после поражения от «Рубина»: «Тренироваться в 12 человек на пол поля... Чудес не бывает»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после поражения от «Рубина» со счетом 1:3 в матче девятого тура РПЛ признал закономерность результата.

«Мы должны выйти из этой ситуации. Должно когда-то это закончиться, чтобы мы уже собрались в полном составе. Потому что все-таки тренироваться в 12 человек на пол поля... Чудес не бывает.

Так что в этом плане молодцы старшие ребята: тот же Гогуа и Кверквелия, которые поддерживают остальных в этой ситуации, в которой мы все сейчас оказались», – сказал Хацкевич.