Хацкевич – после поражения от «Рубина»: «Тренироваться в 12 человек на пол поля... Чудес не бывает»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после поражения от «Рубина» со счетом 1:3 в матче девятого тура РПЛ признал закономерность результата.
«Мы должны выйти из этой ситуации. Должно когда-то это закончиться, чтобы мы уже собрались в полном составе. Потому что все-таки тренироваться в 12 человек на пол поля... Чудес не бывает.
Так что в этом плане молодцы старшие ребята: тот же Гогуа и Кверквелия, которые поддерживают остальных в этой ситуации, в которой мы все сейчас оказались», – сказал Хацкевич.
- Ряд игроков «Ротора» лечатся от коронавируса.
- Из-за вспышки COVID-19 волгоградцам присудили три технических поражения.
- Команда Хацкевича занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Официальный сайт «Ротора»