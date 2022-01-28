Барриос, Хамес, Фалькао – в основе Колумбии; у Перу сыграют Самбрано и Куэва

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура южноамериканского отбора на ЧМ-2022 между Колумбией и Перу.

Колумбия: Оспина, Мохика, Мина, Санчес, Куадрадо, Диас, Барриос, Урибе, Хамес, Фалькао, Борре.

Перу: Галлезе, Лопес, Самбрано, Калленс, Йотун, Корсо, Тапиа, Каррильо, Куэва, Пенья, Лападула.

Матч начнется в полночь по Москве.

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