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    Барриос, Хамес, Фалькао – в основе Колумбии; у Перу сыграют Самбрано и Куэва

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура южноамериканского отбора на ЧМ-2022 между Колумбией и Перу.

    Колумбия: Оспина, Мохика, Мина, Санчес, Куадрадо, Диас, Барриос, Урибе, Хамес, Фалькао, Борре.

    Перу: Галлезе, Лопес, Самбрано, Калленс, Йотун, Корсо, Тапиа, Каррильо, Куэва, Пенья, Лападула.

    Матч начнется в полночь по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.01.2022 23:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4414

      _Marqella_ 13 минут назад

      Весь Питер за Колумбию, Барриос красавчик,трудяга.. Один из лучших опорников в РПЛ...

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