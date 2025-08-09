Введите ваш ник на сайте
АДТ - Спорт Уанкайо: обзор матча 09 августа 2025

АДТ
09.08.2025, суббота, 23:15
Перу. Лига 1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Спорт Уанкайо
Статистика матча АДТ - Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 6 тур
Спорт Бойз
0 : 1
16.08.2025
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 6 тур
УТ де Кахамарка
- : -
16.08.2025
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 6 тур
Бинасьональ
- : -
17.08.2025
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 6 тур
Альянса
- : -
17.08.2025
АДТ
Перу. Лига 1, 6 тур
Спорт Уанкайо
- : -
17.08.2025
Университарио
Последние матчи
Все
АДТ
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 5 тур
АДТ
1 : 0
09.08.2025
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 4 тур
Спорт Бойз
1 : 0
04.08.2025
АДТ
Перу. Лига 1, 4 тур
Спорт Уанкайо
3 : 1
03.08.2025
Аякучо
Перу. Лига 1, 3 тур
АДТ
0 : 3
31.07.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 3 тур
Спортинг Кристал
5 : 0
30.07.2025
Спорт Уанкайо
