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Расписание матчей
Перу. Лига 1
АДТ - Депортиво Лос Чанкас
АДТ - Депортиво Лос Чанкас: обзор матча 27 апреля 2026
АДТ
27.04.2026, понедельник, 23:00
Перу. Лига 1, 12 тур
4 : 0
Завершен
Депортиво Лос Чанкас
56'
V. Cedrón
61'
J. Bauman
76'
J. Bauman
90+2'
L. Benites
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АДТ - Депортиво Лос Чанкас
Завершен
ГОЛ! 4:0!
Luis Benites
Пас отдал
Jonathan Bauman
90'
+2
90'
+6'
Красная карточка
Карлос Кабельо
84'
Желтая карточка
Карлос Кабельо
84'
83'
Замена
Kenji Barrios
️️️️➡️️
Jarlin Quintero
ГОЛ! 3:0!
Jonathan Bauman
76'
Замена
Luis Benites
️️️️➡️️
Víctor Cedrón
70'
68'
Желтая карточка
Jorge Palomino
68'
Замена
Juan Ospina
️️️️➡️️
Oshiro Takeuchi
66'
Замена
️️️️➡️️
Ayrthon Quintana
66'
Замена
Abdiel Ayarza
️️️️➡️️
K. Sanchez
Желтая карточка
Víctor Cedrón
65'
Замена
Jonathan Bauman
️️️️➡️️
Hernán Rengifo
61'
Замена
Карлос Кабельо
️️️️➡️️
Marco Aldair Rodríguez
61'
ГОЛ! 2:0!
Jonathan Bauman
Пас отдал
Joao Rojas
61'
Травма
Hernán Rengifo
60'
ГОЛ! 1:0!
Víctor Cedrón
Пас отдал
John Narváez
56'
Замена
Alexander Hidalgo
️️️️➡️️
Arthur Gutiérrez
46'
45'
+4'
Желтая карточка
John Narváez
35'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДТ
30
Juan Valencia
ВР
23
John Narváez
ЦЗ
20
Arthur Gutiérrez
ЦЗ
15
Josué Alvino
ЦП
10
Víctor Cedrón
(К)
ЦП
22
Marco Aldair Rodríguez
ЦП
8
Jordan Guivin
ЦП
16
Luis Pérez
ЦП
28
Jhair Soto
ЦП
7
Joao Rojas
ЦФ
9
Hernán Rengifo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Депортиво Лос Чанкас
1
Hairo Camacho
ВР
24
Gonzalo Rizzo
ЦЗ
33
Carlos Pimienta
ЦЗ
26
David Martin Gonzales
ЦЗ
31
Ayrthon Quintana
ЦЗ
11
Jarlin Quintero
ЦП
10
Franco Torres
ЦП
8
Adrián Quiroz
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
15
K. Sanchez
ЦП
18
Oshiro Takeuchi
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
АДТ
33
Carlos Martin Solis
ВР
31
Jerry Navarro
ЦЗ
4
Ronny Biojo
ЦЗ
14
Карлос Кабельо
ПЗ
27
Alexander Hidalgo
ЦП
21
Luis Benites
ЦП
5
Jhon Vega
ЦП
32
Jonathan Bauman
ЦФ
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
Депортиво Лос Чанкас
12
Jorge Pretel
ВР
14
Brayan Guevara
ЦЗ
30
Michael Kaufman
ЦЗ
6
Abdiel Ayarza
ЦП
20
Marlon Torres
ЦП
17
Christian Velarde
ЦП
7
Juan Ospina
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
89
Janio Pósito
ЦФ
2-5-1-2
30
23
20
22
8
16
28
10
15
9
7
4-5-1
1
33
26
31
24
11
8
5
15
10
18
31
31
22
14
Кабельо
14
Кабельо
22
20
27
27
20
10
21
21
10
9
32
32
9
14
14
15
6
6
15
18
7
7
18
11
27
27
11
Остались в запасе
АДТ
Депортиво Лос Чанкас
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
5
Jhon Vega
ЦП
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
20
Marlon Torres
ЦП
17
Christian Velarde
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Остались в запасе
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
5
Jhon Vega
ЦП
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
Остались в запасе
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
20
Marlon Torres
ЦП
17
Christian Velarde
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Статистика матча АДТ - Депортиво Лос Чанкас
3
1
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
17
8
Офсайды
3
1
Количество передач
360
289
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Информация о матче
Главный судья:
Micke Palomino, Peru
Стадион:
Унион Тарма
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Сьенсиано
- : -
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Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
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Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
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Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
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АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
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09.05.2026
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АДТ
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