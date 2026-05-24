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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянса - Депортиво Лос Чанкас
Альянса - Депортиво Лос Чанкас: обзор матча 24 мая 2026
Альянса
24.05.2026, воскресенье, 04:30
Перу. Лига 1, 16 тур
3 : 0
Завершен
Депортиво Лос Чанкас
13'
J. Vélez
28'
E. Castillo
82'
Р. Гарсес
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянса - Депортиво Лос Чанкас
Завершен
90'
+1'
Замена
Gaspar Gentile
️️️️➡️️
E. Castillo
87'
Замена
Jean Pierre Archimbaud
️️️️➡️️
Jesús Castillo
87'
Замена
️️️️➡️️
Jairo Vélez
87'
86'
Желтая карточка
Christian Velarde
82'
Замена
Abdiel Ayarza
️️️️➡️️
Adrián Quiroz
ГОЛ! 3:0!
Ренцо Гарсес
Пас отдал
Jairo Vélez
82'
Замена
Federico Girotti
️️️️➡️️
Хосе Паоло Герреро
76'
71'
Замена
Jarlin Quintero
️️️️➡️️
Oshiro Takeuchi
Замена
Alan Cantero
️️️️➡️️
Fernando Gaibor
62'
Травма
Fernando Gaibor
61'
46'
Замена
Brayan Guevara
️️️️➡️️
Ayrthon Quintana
45'
+2'
ГОЛ! 2:0!
E. Castillo
Пас отдал
Marco Huaman
28'
ГОЛ! 1:0!
Jairo Vélez
Пас отдал
Эстебан Павес
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянса
1
Alejandro Duarte
ВР
6
Ренцо Гарсес
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
8
E. Castillo
ЦП
15
Jesús Castillo
ЦП
20
Jairo Vélez
ЦП
7
Fernando Gaibor
ЦП
5
Эстебан Павес
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
(К)
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Депортиво Лос Чанкас
1
Hairo Camacho
ВР
24
Gonzalo Rizzo
ЦЗ
2
Hector González
ЦЗ
26
David Martin Gonzales
ЦЗ
31
Ayrthon Quintana
ЦЗ
20
Marlon Torres
ЦП
10
Franco Torres
ЦП
15
K. Sanchez
ЦП
17
Christian Velarde
ЦП
8
Adrián Quiroz
ЦП
18
Oshiro Takeuchi
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Альянса
23
Гильермо Вискарра
ВР
31
Кристиан Карбахаль
ЛЗ
4
Gianfranco Chávez
ЦЗ
21
Пьеро Кари
ЦП
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
11
Alan Cantero
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
25
Gaspar Gentile
ЦФ
Депортиво Лос Чанкас
12
Jorge Pretel
ВР
14
Brayan Guevara
ЦЗ
30
Michael Kaufman
ЦЗ
11
Jarlin Quintero
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
77
Félix Espinoza
ЦП
27
Kenji Barrios
ЦФ
7
Juan Ospina
ЦФ
89
Janio Pósito
ЦФ
3-5-2
1
6
Гарсес
3
13
15
20
7
5
Павес
8
17
Адвинкула
34
Герреро
4-5-1
1
2
26
31
24
20
15
17
8
10
18
15
29
29
15
7
11
11
7
34
Герреро
99
99
34
Герреро
8
25
25
8
31
14
14
31
18
11
11
18
8
6
6
8
27
27
Остались в запасе
Альянса
Депортиво Лос Чанкас
23
Гильермо Вискарра
ВР
31
Кристиан Карбахаль
ЛЗ
4
Gianfranco Chávez
ЦЗ
21
Пьеро Кари
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
Главный тренер
Пабло Геде
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
77
Félix Espinoza
ЦП
7
Juan Ospina
ЦФ
89
Janio Pósito
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Остались в запасе
23
Гильермо Вискарра
ВР
31
Кристиан Карбахаль
ЛЗ
4
Gianfranco Chávez
ЦЗ
21
Пьеро Кари
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
Остались в запасе
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
77
Félix Espinoza
ЦП
7
Juan Ospina
ЦФ
89
Janio Pósito
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Статистика матча Альянса - Депортиво Лос Чанкас
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
17
10
Офсайды
1
1
Количество передач
311
327
Сейвы
3
4
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Информация о матче
Главный судья:
Jordi Espinoza, Peru
Стадион:
Алехандро Вильянуэва
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- : -
18.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
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- : -
18.07.2026
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