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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Куско - Депортиво Лос Чанкас
Куско - Депортиво Лос Чанкас: обзор матча 11 мая 2026
Куско
11.05.2026, понедельник, 01:30
Перу. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво Лос Чанкас
46'
J. Tévez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куско - Депортиво Лос Чанкас
Завершен
90'
+6'
Желтая карточка
Габриэль Карабахаль
84'
Замена
Joel Herrera
️️️️➡️️
Lucas Colitto
84'
82'
Замена
Félix Espinoza
️️️️➡️️
Abdiel Ayarza
76'
Желтая карточка
K. Sanchez
73'
Замена
K. Sanchez
️️️️➡️️
Adrián Quiroz
Замена
Габриэль Карабахаль
️️️️➡️️
Iván Colman
72'
Замена
Carlos Diez
️️️️➡️️
Oswaldo Valenzuela
72'
Замена
Nicolás Silva
️️️️➡️️
J. Manzaneda
71'
Желтая карточка
Oswaldo Valenzuela
68'
64'
Желтая карточка
Carlos Pimienta
63'
Замена
Kenji Barrios
️️️️➡️️
Oshiro Takeuchi
63'
Замена
Jarlin Quintero
️️️️➡️️
Ayrthon Quintana
61'
Желтая карточка
Oshiro Takeuchi
ГОЛ! 1:0!
Juan Tévez
46'
45'
+1'
Замена
Juan Tévez
️️️️➡️️
F. Callejo
39'
Травма
F. Callejo
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куско
28
Pedro Diaz
ВР
24
M. Ruidias
ЦЗ
21
José Zevallos
ЦЗ
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
22
Lucas Colitto
ЦП
88
Diego Soto
ЦП
16
Oswaldo Valenzuela
ЦП
7
J. Manzaneda
ЦП
10
Iván Colman
(К)
ЦП
8
Aldair Fuentes
ЦФ
9
F. Callejo
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Депортиво Лос Чанкас
1
Hairo Camacho
ВР
24
Gonzalo Rizzo
ЦЗ
33
Carlos Pimienta
ЦЗ
26
David Martin Gonzales
ЦЗ
31
Ayrthon Quintana
ЦЗ
20
Marlon Torres
ЦП
10
Franco Torres
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
8
Adrián Quiroz
ЦП
18
Oshiro Takeuchi
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Куско
13
Andy Vidal
ВР
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
37
Gu Choi
ЦЗ
15
Jose Bolivar
ЦЗ
26
Nicolás Silva
ЦП
77
Joel Herrera
ЦП
14
Carlos Diez
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
11
Juan Tévez
ЦФ
Депортиво Лос Чанкас
12
Jorge Pretel
ВР
14
Brayan Guevara
ЦЗ
30
Michael Kaufman
ЦЗ
11
Jarlin Quintero
ЦП
15
K. Sanchez
ЦП
77
Félix Espinoza
ЦП
17
Christian Velarde
ЦП
27
Kenji Barrios
ЦФ
89
Janio Pósito
ЦФ
3-5-2
28
24
21
2
88
16
7
10
22
9
8
4-5-1
1
33
26
31
24
20
6
5
8
10
18
7
26
26
7
22
77
77
22
16
14
14
16
10
27
Карабахаль
27
Карабахаль
10
9
11
11
9
14
14
31
11
11
31
8
15
15
8
6
77
77
6
18
27
27
18
Остались в запасе
Куско
Депортиво Лос Чанкас
13
Andy Vidal
ВР
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
37
Gu Choi
ЦЗ
15
Jose Bolivar
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Ронделли
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
17
Christian Velarde
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Остались в запасе
13
Andy Vidal
ВР
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
37
Gu Choi
ЦЗ
15
Jose Bolivar
ЦЗ
Остались в запасе
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
17
Christian Velarde
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Статистика матча Куско - Депортиво Лос Чанкас
2
3
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
10
Офсайды
3
0
Количество передач
371
338
Сейвы
6
6
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
9
10
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Ortega, Peru
Стадион:
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