Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Куско - Атлетико Грау
Куско - Атлетико Грау: обзор матча 24 мая 2026
Куско
24.05.2026, воскресенье, 01:15
Перу. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Грау
90+6'
J. Manzaneda
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куско - Атлетико Грау
Завершен
ГОЛ! 1:0!
J. Manzaneda
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Diego Rodríguez
90'
+6'
Замена
️️️️➡️️
Juan Tévez
87'
85'
Желтая карточка
Aamet Calderón
84'
Замена
N. Delgadillo
️️️️➡️️
Рауль Руидиас
84'
Замена
️️️️➡️️
Christian Neira
71'
Замена
Eslyn Correa
️️️️➡️️
Gabriel Alfaro
71'
Замена
Elsar Rodas
️️️️➡️️
Adrián De la Cruz
69'
Желтая карточка
Rodrigo Tapia
67'
Замена
Yamir Ruidiaz
️️️️➡️️
Paulo De La Cruz
Замена
Габриэль Карабахаль
️️️️➡️️
Diego Soto
65'
Замена
J. Manzaneda
️️️️➡️️
Nicolás Silva
64'
51'
Желтая карточка
Rafael Guarderas
Желтая карточка
Iván Colman
47'
45'
+2'
Замена
Lucas Colitto
️️️️➡️️
Joel Herrera
38'
Травма
Joel Herrera
37'
Желтая карточка
Nicolás Silva
33'
Желтая карточка
José Zevallos
27'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куско
28
Pedro Diaz
ВР
24
M. Ruidias
ЦЗ
37
Gu Choi
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
21
José Zevallos
ЦЗ
26
Nicolás Silva
ЦП
16
Oswaldo Valenzuela
ЦП
77
Joel Herrera
ЦП
88
Diego Soto
ЦП
10
Iván Colman
(К)
ЦП
11
Juan Tévez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Атлетико Грау
33
Aamet Calderón
(К)
ВР
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
22
Christian Neira
ЦП
10
Paulo De La Cruz
ЦП
66
Adrián De la Cruz
ЦП
5
Rafael Guarderas
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Куско
13
Andy Vidal
ВР
15
Jose Bolivar
ЦЗ
32
Julinho Astudillo
ЦЗ
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
14
Carlos Diez
ЦП
22
Lucas Colitto
ЦП
7
J. Manzaneda
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
Атлетико Грау
12
Aarom Fuentes
ВР
6
Elsar Rodas
ЦЗ
16
José Ataupillco
ЦЗ
21
Eslyn Correa
ЦП
29
Emiliano Franco
ЦП
11
N. Delgadillo
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
19
Isaac Camargo
ЦФ
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
4-5-1
28
24
6
21
37
16
77
88
10
26
11
3-2-4-1
33
2
Асеведо
3
25
4
27
10
66
5
22
9
Руидиас
77
22
22
77
26
7
7
26
88
27
Карабахаль
27
Карабахаль
88
66
6
6
66
25
21
21
25
9
Руидиас
11
11
9
Руидиас
10
24
24
10
Остались в запасе
Куско
Атлетико Грау
13
Andy Vidal
ВР
15
Jose Bolivar
ЦЗ
32
Julinho Astudillo
ЦЗ
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
14
Carlos Diez
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
Главный тренер
Мигель Ронделли
12
Aarom Fuentes
ВР
16
José Ataupillco
ЦЗ
29
Emiliano Franco
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
19
Isaac Camargo
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Остались в запасе
13
Andy Vidal
ВР
15
Jose Bolivar
ЦЗ
32
Julinho Astudillo
ЦЗ
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
14
Carlos Diez
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
Остались в запасе
12
Aarom Fuentes
ВР
16
José Ataupillco
ЦЗ
29
Emiliano Franco
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
19
Isaac Camargo
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Главный тренер
Анхель Комиссо
Статистика матча Куско - Атлетико Грау
3
4
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
12
Офсайды
3
3
Количество передач
557
250
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Информация о матче
Главный судья:
Jesus Cartagena, Peru
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
Новости команд
Все
Куско
Атлетико Грау
Больше новостей
Перу. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
Все
Куско
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Кубок Либертадорес, 5 тур
Куско
2 : 3
21.05.2026
Индепендьенте
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Кубок Либертадорес, 5 тур
Куско
2 : 3
21.05.2026
Индепендьенте
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
0 : 1
16.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 14 тур
Атлетико Грау
1 : 2
09.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Грау
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+