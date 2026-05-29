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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Атлетико Грау - Депортиво Мокегуа
Атлетико Грау - Депортиво Мокегуа: обзор матча 29 мая 2026
Атлетико Грау
29.05.2026, пятница, 23:00
Перу. Лига 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво Мокегуа
77'
C. Neira
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Грау - Депортиво Мокегуа
Завершен
90'
+12
Желтая карточка
Carlos Grados
90'
+10'
Замена
Freddy Oncoy
️️️️➡️️
Adrián De la Cruz
89'
Замена
D. Barreto
️️️️➡️️
Christian Neira
89'
88'
Замена
️️️️➡️️
Cristian Mejia
87'
Замена
Diego Ramírez
️️️️➡️️
Yorman Zapata
87'
Замена
Marcello Negrón
️️️️➡️️
Ricardo Chipao
Замена
Elsar Rodas
️️️️➡️️
Gabriel Alfaro
85'
84'
Красная карточка
Eros Montenegro
Желтая карточка
Ignacio Tapia
81'
ГОЛ! 1:0!
Christian Neira
77'
66'
Замена
J. Collazos
️️️️➡️️
Брайан Ангуло
66'
Замена
️️️️➡️️
A. Davila
Замена
Cesar Vasquez
️️️️➡️️
Paulo De La Cruz
62'
Замена
Yamir Ruidiaz
️️️️➡️️
Рауль Руидиас
62'
Травма
Рауль Руидиас
61'
53'
Желтая карточка
Yorman Zapata
45'
+7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Грау
33
Aamet Calderón
ВР
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
10
Paulo De La Cruz
ЦП
66
Adrián De la Cruz
ЦП
5
Rafael Guarderas
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
9
Рауль Руидиас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Депортиво Мокегуа
1
Carlos Grados
ВР
13
Juan Diego Lojas
(К)
ЦЗ
15
Nicolas Amasifuen
ЦЗ
22
Eros Montenegro
ЦЗ
3
Cristian Enciso
ЦП
25
Ricardo Chipao
ЦП
8
Cristian Mejia
ЦП
16
A. Davila
ЦП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
17
Yorman Zapata
ЦФ
7
Edgar Lastre
ЦФ
Главный тренер
Хайме Серна
Атлетико Грау
12
Aarom Fuentes
ВР
6
Elsar Rodas
ЦЗ
16
José Ataupillco
ЦЗ
20
Cesar Vasquez
ЦП
7
D. Barreto
ЦП
13
Freddy Oncoy
ЦП
11
N. Delgadillo
ЦП
29
Emiliano Franco
ЦП
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
Депортиво Мокегуа
29
Renzo Figueroa
ВР
4
Aldair Perleche
ЦЗ
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
66
M. Panizo
ЦЗ
10
Nicolas Chavez
ЦП
20
Diego Ramírez
ЦП
14
Claudio Ramírez
ЦП
90
J. Collazos
ЦФ
9
Marcello Negrón
ЦФ
3-2-4-1
33
3
27
2
Асеведо
25
4
10
5
22
66
9
Руидиас
3-4-3
1
13
15
22
25
8
16
3
7
17
11
Ангуло
25
6
6
25
10
20
20
10
22
7
7
22
66
13
13
66
9
Руидиас
24
24
9
Руидиас
17
20
20
17
11
Ангуло
90
90
11
Ангуло
25
9
9
25
Остались в запасе
Атлетико Грау
Депортиво Мокегуа
12
Aarom Fuentes
ВР
16
José Ataupillco
ЦЗ
11
N. Delgadillo
ЦП
29
Emiliano Franco
ЦП
Главный тренер
Анхель Комиссо
29
Renzo Figueroa
ВР
4
Aldair Perleche
ЦЗ
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
66
M. Panizo
ЦЗ
10
Nicolas Chavez
ЦП
14
Claudio Ramírez
ЦП
Главный тренер
Хайме Серна
Остались в запасе
12
Aarom Fuentes
ВР
16
José Ataupillco
ЦЗ
11
N. Delgadillo
ЦП
29
Emiliano Franco
ЦП
Остались в запасе
29
Renzo Figueroa
ВР
4
Aldair Perleche
ЦЗ
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
66
M. Panizo
ЦЗ
10
Nicolas Chavez
ЦП
14
Claudio Ramírez
ЦП
Главный тренер
Анхель Комиссо
Главный тренер
Хайме Серна
Статистика матча Атлетико Грау - Депортиво Мокегуа
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
11
Офсайды
3
1
Количество передач
383
239
Сейвы
1
8
Точность передач %
80
66
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Информация о матче
Главный судья:
Rudy Mendez, Peru
Стадион:
Estadio Miguel Grau, Piura
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Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
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- : -
18.07.2026
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