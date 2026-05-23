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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Депортиво Мокегуа - Университарио
Депортиво Мокегуа - Университарио: обзор матча 23 мая 2026
Депортиво Мокегуа
23.05.2026, суббота, 20:45
Перу. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
Университарио
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Мокегуа - Университарио
Завершен
90'
+5'
89'
Замена
Хайро Конча
️️️️➡️️
Hugo Ancajima
Замена
️️️️➡️️
Cristian Mejia
85'
Замена
️️️️➡️️
Yorman Zapata
85'
77'
Замена
Мигел
️️️️➡️️
Брайан Рейна
77'
Замена
Алекс Валера
️️️️➡️️
Секу Гассама
Пенальти не реализован
J. Collazos
76'
70'
Замена
Paolo Reyna
️️️️➡️️
Jorge Murrugarra
Замена
️️️️➡️️
A. Davila
67'
Замена
J. Collazos
️️️️➡️️
Брайан Ангуло
67'
46'
Замена
Андерсон Сантамария
️️️️➡️️
Caín Fara
45'
+5'
Замена
Eros Montenegro
️️️️➡️️
Aldair Perleche
21'
Желтая карточка
Aldair Perleche
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Мокегуа
1
Carlos Grados
ВР
4
Aldair Perleche
ЦЗ
13
Juan Diego Lojas
(К)
ЦЗ
15
Nicolas Amasifuen
ЦЗ
3
Cristian Enciso
ЦП
25
Ricardo Chipao
ЦП
16
A. Davila
ЦП
8
Cristian Mejia
ЦП
17
Yorman Zapata
ЦФ
7
Edgar Lastre
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Хайме Серна
Университарио
1
Диего Ромеро
ВР
33
Сесар Инга
ЛЗ
2
Caín Fara
ЦЗ
5
Matías Di Benedetto
ЦЗ
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
29
Альдо Корсо
(К)
ПЗ
6
Хесус Кастильо
ОП
23
Jorge Murrugarra
ЦП
77
Брайан Рейна
ЛВ
90
Секу Гассама
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Депортиво Мокегуа
29
Renzo Figueroa
ВР
22
Eros Montenegro
ЦЗ
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
66
M. Panizo
ЦЗ
10
Nicolas Chavez
ЦП
14
Claudio Ramírez
ЦП
88
R. Torres
ЦП
9
Marcello Negrón
ЦФ
90
J. Collazos
ЦФ
Университарио
25
Miguel Vargas
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
14
Paolo Reyna
ЦЗ
3
Williams Riveros
ЦЗ
17
Хайро Конча
ЦП
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
99
Мигел
АП
30
L. Alzugaray
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
3-4-3
1
4
13
15
3
16
8
25
11
Ангуло
7
17
3-3-1-1-2
1
Ромеро
2
5
26
29
Корсо
6
Кастильо
33
Инга
23
77
Рейна
19
Флорес
90
Гассама
4
22
22
4
11
Ангуло
90
90
11
Ангуло
2
4
Сантамария
4
Сантамария
2
23
14
14
23
26
17
Конча
17
Конча
26
77
Рейна
99
Мигел
99
Мигел
77
Рейна
90
Гассама
20
Валера
20
Валера
90
Гассама
Остались в запасе
Депортиво Мокегуа
Университарио
29
Renzo Figueroa
ВР
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
66
M. Panizo
ЦЗ
10
Nicolas Chavez
ЦП
14
Claudio Ramírez
ЦП
88
R. Torres
ЦП
9
Marcello Negrón
ЦФ
Главный тренер
Хайме Серна
25
Miguel Vargas
ВР
3
Williams Riveros
ЦЗ
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
30
L. Alzugaray
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Остались в запасе
29
Renzo Figueroa
ВР
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
66
M. Panizo
ЦЗ
10
Nicolas Chavez
ЦП
14
Claudio Ramírez
ЦП
88
R. Torres
ЦП
9
Marcello Negrón
ЦФ
Остались в запасе
25
Miguel Vargas
ВР
3
Williams Riveros
ЦЗ
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
30
L. Alzugaray
ЦФ
Главный тренер
Хайме Серна
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Статистика матча Депортиво Мокегуа - Университарио
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
7
Офсайды
0
1
Количество передач
242
352
Сейвы
1
3
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Ortega, Peru
Стадион:
Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
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- : -
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- : -
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Сьенсиано
- : -
18.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
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Депортиво Мокегуа
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Перу. Лига 1, 17 тур
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2 : 1
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0 : 0
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Перу. Лига 1, 16 тур
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0 : 0
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1 : 0
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АДТ
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2 : 1
03.05.2026
Депортиво Мокегуа
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2 : 1
31.05.2026
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