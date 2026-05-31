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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Университарио - Спорт Уанкайо
Университарио - Спорт Уанкайо: обзор матча 31 мая 2026
Университарио
31.05.2026, воскресенье, 04:00
Перу. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Спорт Уанкайо
33'
А. Валера
53'
А. Сантамария
67'
P. Magallanes
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университарио - Спорт Уанкайо
Завершен
Желтая карточка
Jorge Murrugarra
90'
90'
+5'
87'
Желтая карточка
Jeremy Martin Rostaing
Желтая карточка
Секу Гассама
85'
Замена
Jorge Murrugarra
️️️️➡️️
Martín Pérez Guedes
81'
Замена
Брайан Рейна
️️️️➡️️
Эдисон Флорес
80'
77'
Замена
Rick Campodonico
️️️️➡️️
Piero Magallanes
77'
Замена
Juan Barreda
️️️️➡️️
J. Sanguinetti
67'
ГОЛ! 2:1!
Piero Magallanes
65'
Замена
️️️️➡️️
Yorleys Mena
64'
Травма
Yonatan Murillo
61'
Замена
️️️️➡️️
Nahuel Luján
Замена
Секу Гассама
️️️️➡️️
Алекс Валера
60'
Травма
Алекс Валера
59'
ГОЛ! 2:0!
Андерсон Сантамария
Пас отдал
Эдисон Флорес
53'
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
Алекс Валера
Пас отдал
J. Carabali
33'
6'
Гол отменен - фол
Yorleys Mena
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университарио
1
Диего Ромеро
ВР
2
Caín Fara
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Matías Di Benedetto
ЦЗ
6
Хесус Кастильо
ОП
16
Martín Pérez Guedes
(К)
ЦП
17
Хайро Конча
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
20
Алекс Валера
ЦФ
27
J. Carabali
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Спорт Уанкайо
12
Ángel Zamudio
ВР
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
26
Marcelo Gaona
ЦЗ
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
22
Ricardo Salcedo
(К)
ЦП
8
D. Carabano
ЦП
23
Piero Magallanes
ЦФ
11
J. Sanguinetti
ЦФ
10
Nahuel Luján
ЦФ
17
Yorleys Mena
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Университарио
25
Miguel Vargas
ВР
33
Сесар Инга
ЛЗ
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
23
Jorge Murrugarra
ЦП
99
Мигел
АП
77
Брайан Рейна
ЛВ
30
L. Alzugaray
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
Спорт Уанкайо
21
Diego Campos
ВР
4
Juan Barreda
ЦЗ
15
A. Chavez
ЦЗ
38
Edu Villar
ЦП
70
Jimmy Valoyes
ЦП
9
Juan Martínez
ЦП
7
Rick Campodonico
ЦП
20
Jeremy Canela
ЦП
19
Ronal Huaccha
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Ромеро
2
4
Сантамария
5
6
Кастильо
16
17
Конча
24
Поло
19
Флорес
27
20
Валера
4-2-4
12
26
92
28
16
22
8
17
10
11
23
16
23
23
16
19
Флорес
77
Рейна
77
Рейна
19
Флорес
20
Валера
90
Гассама
90
Гассама
20
Валера
11
4
4
11
70
70
23
7
7
23
Остались в запасе
Университарио
Спорт Уанкайо
25
Miguel Vargas
ВР
33
Сесар Инга
ЛЗ
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
99
Мигел
АП
30
L. Alzugaray
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
21
Diego Campos
ВР
15
A. Chavez
ЦЗ
38
Edu Villar
ЦП
9
Juan Martínez
ЦП
20
Jeremy Canela
ЦП
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Остались в запасе
25
Miguel Vargas
ВР
33
Сесар Инга
ЛЗ
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
99
Мигел
АП
30
L. Alzugaray
ЦФ
Остались в запасе
21
Diego Campos
ВР
15
A. Chavez
ЦЗ
38
Edu Villar
ЦП
9
Juan Martínez
ЦП
20
Jeremy Canela
ЦП
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Статистика матча Университарио - Спорт Уанкайо
2
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
12
5
Нарушения
9
12
Офсайды
1
4
Количество передач
416
304
Сейвы
6
2
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Ureta, Peru
Стадион:
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- : -
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АДТ
- : -
18.07.2026
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17.07.2026
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- : -
17.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
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- : -
18.07.2026
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