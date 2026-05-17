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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Депортиво Лос Чанкас - Депортиво Мокегуа
Депортиво Лос Чанкас - Депортиво Мокегуа: обзор матча 17 мая 2026
Депортиво Лос Чанкас
17.05.2026, воскресенье, 23:30
Перу. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво Мокегуа
45'
O. Takeuchi
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Лос Чанкас - Депортиво Мокегуа
Завершен
90'
+6
Замена
️️️️➡️️
Nicolas Amasifuen
90'
+6'
Замена
️️️️➡️️
Franco Torres
82'
Замена
Christian Velarde
️️️️➡️️
Adrián Quiroz
82'
82'
Замена
Marcello Negrón
️️️️➡️️
Aldair Perleche
Красная карточка
Carlos Pimienta
79'
Желтая карточка
Franco Torres
68'
Замена
Brayan Guevara
️️️️➡️️
Ayrthon Quintana
63'
Замена
K. Sanchez
️️️️➡️️
Jorge Palomino
63'
Замена
Abdiel Ayarza
️️️️➡️️
Jarlin Quintero
63'
Травма
Jorge Palomino
63'
58'
Замена
R. Torres
️️️️➡️️
A. Davila
58'
Замена
️️️️➡️️
Eros Montenegro
58'
Замена
Брайан Ангуло
️️️️➡️️
Diego Ramírez
Желтая карточка
Adrián Quiroz
52'
ГОЛ! 1:0!
Oshiro Takeuchi
Пас отдал
Adrián Quiroz
45'
45'
+2'
Желтая карточка
Jorge Palomino
40'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Лос Чанкас
1
Hairo Camacho
ВР
24
Gonzalo Rizzo
ЦЗ
33
Carlos Pimienta
ЦЗ
26
David Martin Gonzales
ЦЗ
31
Ayrthon Quintana
ЦЗ
8
Adrián Quiroz
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
10
Franco Torres
ЦП
11
Jarlin Quintero
ЦП
20
Marlon Torres
ЦП
18
Oshiro Takeuchi
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Депортиво Мокегуа
29
Renzo Figueroa
ВР
4
Aldair Perleche
ЦЗ
13
Juan Diego Lojas
(К)
ЦЗ
15
Nicolas Amasifuen
ЦЗ
22
Eros Montenegro
ЦЗ
3
Cristian Enciso
ЦП
14
Claudio Ramírez
ЦП
8
Cristian Mejia
ЦП
16
A. Davila
ЦП
20
Diego Ramírez
ЦП
90
J. Collazos
ЦФ
Главный тренер
Хайме Серна
Депортиво Лос Чанкас
12
Jorge Pretel
ВР
14
Brayan Guevara
ЦЗ
30
Michael Kaufman
ЦЗ
6
Abdiel Ayarza
ЦП
15
K. Sanchez
ЦП
17
Christian Velarde
ЦП
77
Félix Espinoza
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
Депортиво Мокегуа
1
Carlos Grados
ВР
24
Kevin Moreno
ЦЗ
5
Brayan Rivera
ЦЗ
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
10
Nicolas Chavez
ЦП
88
R. Torres
ЦП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
9
Marcello Negrón
ЦФ
4-5-1
1
24
26
31
33
5
10
11
20
8
18
4-5-1
29
13
15
22
4
3
8
16
20
14
90
31
14
14
31
11
6
6
11
5
15
15
5
8
17
17
8
16
88
88
16
20
11
Ангуло
11
Ангуло
20
4
9
9
4
Остались в запасе
Депортиво Лос Чанкас
Депортиво Мокегуа
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
77
Félix Espinoza
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
1
Carlos Grados
ВР
24
Kevin Moreno
ЦЗ
5
Brayan Rivera
ЦЗ
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
10
Nicolas Chavez
ЦП
Главный тренер
Хайме Серна
Остались в запасе
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
77
Félix Espinoza
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
Остались в запасе
1
Carlos Grados
ВР
24
Kevin Moreno
ЦЗ
5
Brayan Rivera
ЦЗ
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
10
Nicolas Chavez
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Главный тренер
Хайме Серна
Статистика матча Депортиво Лос Чанкас - Депортиво Мокегуа
3
1
2
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
368
271
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
9
11
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Menendez, Peru
Стадион:
Estadio Los Chankas, Andahuaylas
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Кахамарка
- : -
17.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
Все
Депортиво Лос Чанкас
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 0
23.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
17.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
17.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 14 тур
Куско
1 : 1
11.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
04.05.2026
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Перу. Лига 1, 17 тур
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1 : 0
29.05.2026
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