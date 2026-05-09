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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Депортиво Мокегуа - АДТ
Депортиво Мокегуа - АДТ: обзор матча 09 мая 2026
Депортиво Мокегуа
09.05.2026, суббота, 21:00
Перу. Лига 1, 14 тур
2 : 2
Завершен
АДТ
21'
J. Collazos
90+11'
Б. Ангуло (П)
47'
J. Rojas
90+5'
L. Gomez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Мокегуа - АДТ
Завершен
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Брайан Ангуло
90'
+11
90'
+7
Желтая карточка
Jhair Soto
90'
+6
Желтая карточка
Luis Gomez
90'
+5
Замена
Luis Benites
️️️️➡️️
Joao Rojas
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Luis Gomez
90'
Желтая карточка
Víctor Cedrón
Желтая карточка
Yorman Zapata
90'
90'
+8'
87'
Желтая карточка
Jordan Guivin
Замена
Eros Montenegro
️️️️➡️️
J. Collazos
87'
71'
Замена
Ángel Ojeda
️️️️➡️️
Luis Pérez
Желтая карточка
Ricardo Chipao
58'
Замена
Yorman Zapata
️️️️➡️️
A. Davila
56'
47'
ГОЛ! 1:1!
Joao Rojas
46'
Замена
Luis Gomez
️️️️➡️️
Arthur Gutiérrez
46'
Замена
Joao Rojas
️️️️➡️️
Nicolás Rengifo
45'
+4'
Желтая карточка
Edgar Lastre
42'
34'
Желтая карточка
John Narváez
Замена
️️️️➡️️
Jose Granda
24'
Травма
Jose Granda
23'
ГОЛ! 1:0!
J. Collazos
Пас отдал
Edgar Lastre
21'
17'
Замена
Jonathan Bauman
️️️️➡️️
Hernán Rengifo
16'
Травма
Hernán Rengifo
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Мокегуа
1
Carlos Grados
ВР
4
Aldair Perleche
ЦЗ
30
Jose Granda
ЦЗ
15
Nicolas Amasifuen
ЦЗ
3
Cristian Enciso
ЦП
25
Ricardo Chipao
ЦП
10
Nicolas Chavez
(К)
ЦП
8
Cristian Mejia
ЦП
16
A. Davila
ЦП
90
J. Collazos
ЦФ
7
Edgar Lastre
ЦФ
Главный тренер
Хайме Серна
АДТ
30
Juan Valencia
ВР
23
John Narváez
ЦЗ
20
Arthur Gutiérrez
ЦЗ
14
Карлос Кабельо
ПЗ
28
Jhair Soto
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
16
Luis Pérez
ЦП
10
Víctor Cedrón
(К)
ЦП
8
Jordan Guivin
ЦП
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
9
Hernán Rengifo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Депортиво Мокегуа
29
Renzo Figueroa
ВР
22
Eros Montenegro
ЦЗ
13
Juan Diego Lojas
ЦЗ
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
88
R. Torres
ЦП
14
Claudio Ramírez
ЦП
20
Diego Ramírez
ЦП
17
Yorman Zapata
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
АДТ
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
31
Jerry Navarro
ЦЗ
13
Luis Gomez
ЦП
6
Ángel Ojeda
ЦП
21
Luis Benites
ЦП
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
32
Jonathan Bauman
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
3-5-2
1
4
30
15
25
10
8
16
3
7
90
3-5-2
30
14
Кабельо
20
23
28
16
10
8
15
9
37
90
22
22
90
16
17
17
16
11
Ангуло
11
Ангуло
20
13
13
20
16
6
6
16
21
21
9
32
32
9
37
7
7
37
Остались в запасе
Депортиво Мокегуа
АДТ
29
Renzo Figueroa
ВР
13
Juan Diego Lojas
ЦЗ
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
88
R. Torres
ЦП
14
Claudio Ramírez
ЦП
20
Diego Ramírez
ЦП
Главный тренер
Хайме Серна
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
31
Jerry Navarro
ЦЗ
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Остались в запасе
29
Renzo Figueroa
ВР
13
Juan Diego Lojas
ЦЗ
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
88
R. Torres
ЦП
14
Claudio Ramírez
ЦП
20
Diego Ramírez
ЦП
Остались в запасе
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
31
Jerry Navarro
ЦЗ
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
Главный тренер
Хайме Серна
Главный тренер
Карлос Десио
Статистика матча Депортиво Мокегуа - АДТ
3
5
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
0
Нарушения
11
11
Офсайды
1
2
Количество передач
284
340
Сейвы
2
5
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Информация о матче
Главный судья:
Víctor Cori, Peru
Стадион:
Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
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- : -
17.07.2026
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- : -
18.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
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АДТ
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Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 0
23.05.2026
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17.05.2026
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1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 0
23.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
17.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 2
09.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 13 тур
Альянса
2 : 1
03.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
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2 : 1
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