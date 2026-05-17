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Расписание матчей
Перу. Лига 1
АДТ - Комерсиантес Унидос
АДТ - Комерсиантес Унидос: обзор матча 17 мая 2026
АДТ
17.05.2026, воскресенье, 19:00
Перу. Лига 1, 15 тур
2 : 0
Завершен
Комерсиантес Унидос
16'
J. Bauman
45+2'
J. Guivin
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АДТ - Комерсиантес Унидос
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
J. Rodriguez
Замена
Jhon Vega
️️️️➡️️
Jordan Guivin
90'
Замена
Anthony Cubas
️️️️➡️️
Карлос Кабельо
90'
90'
+5'
Замена
Hideyoshi Arakaki
️️️️➡️️
Joao Rojas
77'
Желтая карточка
Jonathan Bauman
75'
75'
Желтая карточка
Flavio Alcedo
Замена
Alexander Hidalgo
️️️️➡️️
Ángel Ojeda
74'
70'
Замена
Maximiliano Perez
️️️️➡️️
Rodrigo Vilca
60'
Замена
Jose Antonio Parodi
️️️️➡️️
Fabio Rojas
54'
Замена
Óscar Pinto
️️️️➡️️
Piero Guzman
46'
Замена
Thiago Salinas
️️️️➡️️
Agustin Rodriguez
ГОЛ! 2:0!
Jordan Guivin
45'
+2
45'
Желтая карточка
Алексис Ариас
45'
+2'
Желтая карточка
Ángel Ojeda
39'
28'
Желтая карточка
Agustin Rodriguez
ГОЛ! 1:0!
Jonathan Bauman
Пас отдал
Карлос Кабельо
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДТ
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
14
Карлос Кабельо
ПЗ
28
Jhair Soto
ЦП
6
Ángel Ojeda
ЦП
10
Víctor Cedrón
(К)
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
8
Jordan Guivin
ЦП
21
Luis Benites
ЦП
32
Jonathan Bauman
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Комерсиантес Унидос
17
Matías Córdova
ВР
16
Fabio Rojas
ЦЗ
40
Flavio Alcedo
ЦЗ
30
Piero Guzman
ЦЗ
6
J. Rodriguez
ЦЗ
15
Alexis Cossio
ЦЗ
25
Rodrigo Vilca
ЦП
11
Josuee Herrera
ЦП
4
Алексис Ариас
ЦП
18
Agustin Rodriguez
ЦП
9
Matias Sen
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
АДТ
30
Juan Valencia
ВР
19
Aarón Carnero
ЦП
27
Alexander Hidalgo
ЦП
5
Jhon Vega
ЦП
11
Anthony Cubas
ЦП
2
Jair Reyes
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
Комерсиантес Унидос
99
José Charún
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
10
Mathias Carpio
ЦП
14
Thiago Salinas
ЦП
29
Carlos Saavedra
ЦП
28
Óscar Pinto
ЦП
20
Jose Antonio Parodi
ЦП
5
Carlos Correa
ЦП
13
Maximiliano Perez
ЦФ
2-5-1-2
33
4
14
Кабельо
10
15
8
21
6
28
7
32
3-2-4-1
17
30
6
15
16
40
11
4
Ариас
18
25
9
6
27
27
6
8
5
5
8
14
Кабельо
11
11
14
Кабельо
7
17
17
7
18
14
14
18
29
29
30
28
28
30
16
20
20
16
25
13
13
25
Остались в запасе
АДТ
Комерсиантес Унидос
30
Juan Valencia
ВР
19
Aarón Carnero
ЦП
2
Jair Reyes
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
99
José Charún
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
10
Mathias Carpio
ЦП
5
Carlos Correa
ЦП
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Остались в запасе
30
Juan Valencia
ВР
19
Aarón Carnero
ЦП
2
Jair Reyes
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
Остались в запасе
99
José Charún
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
10
Mathias Carpio
ЦП
5
Carlos Correa
ЦП
Главный тренер
Карлос Десио
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Статистика матча АДТ - Комерсиантес Унидос
2
4
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
9
Нарушения
13
13
Офсайды
1
3
Количество передач
398
293
Сейвы
5
3
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Информация о матче
Главный судья:
Roberto Perez Gutierrez, Peru
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Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
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АДТ
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 2
09.05.2026
АДТ
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АДТ
1 : 0
02.05.2026
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25.05.2026
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Перу. Лига 1, 15 тур
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2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
Комерсиантес Унидос
1 : 1
10.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 13 тур
Сьенсиано
1 : 0
03.05.2026
Комерсиантес Унидос
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