Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спортинг Кристал - АДТ
Спортинг Кристал - АДТ: обзор матча 24 мая 2026
Спортинг Кристал
24.05.2026, воскресенье, 19:00
Перу. Лига 1, 16 тур
2 : 1
Завершен
АДТ
59'
Й. Йотун
78'
G. Cazonatti
14'
J. Guivin
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг Кристал - АДТ
Завершен
Замена
Ian Wisdom
️️️️➡️️
Макслорен Кастро
90'
+5
Замена
Diego Otoya
️️️️➡️️
Irven Ávila
90'
+2
90'
+6'
87'
Вторая желтая
Jhair Soto
84'
Желтая карточка
Juan Valencia
79'
Желтая карточка
Jonathan Bauman
ГОЛ! 2:1!
Gustavo Cazonatti
Пас отдал
Catriel Cabellos
78'
75'
Замена
Hideyoshi Arakaki
️️️️➡️️
Joao Rojas
74'
Замена
️️️️➡️️
Víctor Cedrón
69'
Замена
Ronny Biojo
️️️️➡️️
Ángel Ojeda
68'
Травма
Ángel Ojeda
Замена
Кристиан Бенавенте
️️️️➡️️
Gabriel
60'
Замена
Catriel Cabellos
️️️️➡️️
Мартин Тавара
60'
ГОЛ! 1:1!
Йошимар Йотун
Пас отдал
Макслорен Кастро
59'
55'
Желтая карточка
John Narváez
45'
+4'
44'
Замена
Luis Gomez
️️️️➡️️
Карлос Кабельо
43'
Травма
Карлос Кабельо
40'
Желтая карточка
Jhair Soto
32'
Желтая карточка
Ángel Ojeda
Желтая карточка
Кристиано
24'
Желтая карточка
Йошимар Йотун
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
Jordan Guivin
Пас отдал
John Narváez
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг Кристал
1
Диего Энрикес
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
5
Rafael Lutiger
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
(К)
ЦЗ
8
Leandro Sosa
ЦП
55
Gustavo Cazonatti
ЦП
25
Мартин Тавара
ЦП
23
Макслорен Кастро
ЛВ
11
Irven Ávila
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
АДТ
30
Juan Valencia
ВР
23
John Narváez
ЦЗ
14
Карлос Кабельо
ПЗ
28
Jhair Soto
ЦП
6
Ángel Ojeda
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
8
Jordan Guivin
ЦП
21
Luis Benites
ЦП
10
Víctor Cedrón
(К)
ЦП
32
Jonathan Bauman
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Спортинг Кристал
33
César Bautista
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
41
Joao Cuenca
ЦЗ
32
Leonardo Díaz
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
21
Catriel Cabellos
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
28
Diego Otoya
ЦФ
АДТ
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
13
Luis Gomez
ЦП
25
Sinclair García
ЦП
5
Jhon Vega
ЦП
11
Anthony Cubas
ЦП
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
4-3-1-2
1
Энрикес
90
Кристиано
5
19
Йотун
20
Араухо
8
55
25
Тавара
23
Кастро
27
11
2-5-1-2
30
14
Кабельо
23
6
8
21
10
15
28
7
32
27
14
Бенавенте
14
Бенавенте
27
25
Тавара
21
21
25
Тавара
23
Кастро
26
26
23
Кастро
11
28
28
11
6
4
4
6
14
Кабельо
13
13
14
Кабельо
7
17
17
7
Остались в запасе
Спортинг Кристал
АДТ
33
César Bautista
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
41
Joao Cuenca
ЦЗ
32
Leonardo Díaz
ЦЗ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
33
Carlos Martin Solis
ВР
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
25
Sinclair García
ЦП
5
Jhon Vega
ЦП
11
Anthony Cubas
ЦП
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Остались в запасе
33
César Bautista
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
41
Joao Cuenca
ЦЗ
32
Leonardo Díaz
ЦЗ
Остались в запасе
33
Carlos Martin Solis
ВР
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
25
Sinclair García
ЦП
5
Jhon Vega
ЦП
11
Anthony Cubas
ЦП
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Главный тренер
Карлос Десио
Статистика матча Спортинг Кристал - АДТ
2
1
6
Всего ударов по воротам
27
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
12
0
Нарушения
6
14
Офсайды
3
0
Количество передач
502
304
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Информация о матче
Главный судья:
Joel Alarcon, Peru
Стадион:
Эстадио Альберто Гальярдо
Новости команд
Все
Спортинг Кристал
АДТ
Больше новостей
Перу. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
Все
Спортинг Кристал
АДТ
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Кубок Либертадорес, 5 тур
Атлетико Хуниор
3 : 2
21.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Кубок Либертадорес, 6 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Кубок Либертадорес, 5 тур
Атлетико Хуниор
3 : 2
21.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
Кахамарка
3 : 1
15.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 2
09.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Грау
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+