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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Сьенсиано - Спортинг Кристал
Сьенсиано - Спортинг Кристал: обзор матча 01 июня 2026
Сьенсиано
01.06.2026, понедельник, 01:00
Перу. Лига 1, 17 тур
3 : 2
Завершен
Спортинг Кристал
35'
R. Lutiger (АГ)
61'
M. Succar
69'
A. Hohberg
27'
G.
45+2'
М. Кастро
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьенсиано - Спортинг Кристал
Завершен
90'
+5'
Замена
Renzo Salazar
️️️️➡️️
Alejandro Hohberg
88'
Замена
Santiago Arias
️️️️➡️️
Neri Bandiera
78'
78'
Замена
Catriel Cabellos
️️️️➡️️
Макслорен Кастро
78'
Замена
️️️️➡️️
Leandro Sosa
77'
Замена
Diego Otoya
️️️️➡️️
Gabriel
ГОЛ! 3:2!
Alejandro Hohberg
Пас отдал
Matías Succar
69'
65'
Замена
Ian Wisdom
️️️️➡️️
Мартин Тавара
ГОЛ! 2:2!
Matías Succar
Пас отдал
Carlos Garcés
61'
52'
Замена
Leonardo Díaz
️️️️➡️️
Луис Иберико
48'
Вторая желтая
Gustavo Cazonatti
Замена
Gerson Barreto
️️️️➡️️
Gonzalo Aguirre
46'
Замена
Ademar Robles
️️️️➡️️
M. Martinich
46'
Замена
Matías Succar
️️️️➡️️
Henry Caparó
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Макслорен Кастро
45'
+3'
44'
Желтая карточка
Gustavo Cazonatti
Гол отменен - офсайд
C. Nunez
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Rafael Lutiger
35'
27'
ГОЛ! 0:1!
Gabriel
Пас отдал
Йошимар Йотун
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьенсиано
1
G. Falcon
ВР
13
C. Nunez
ЦЗ
3
Kevin Becerra
ЦЗ
39
Henry Caparó
ЦЗ
16
M. Martinich
ЦЗ
27
Alonso Yovera
ЦП
7
Cristian Souza
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
11
Neri Bandiera
ЦФ
10
Alejandro Hohberg
ЦФ
21
Carlos Garcés
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Спортинг Кристал
1
Диего Энрикес
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
5
Rafael Lutiger
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
(К)
ЦЗ
8
Leandro Sosa
ЦП
55
Gustavo Cazonatti
ЦП
25
Мартин Тавара
ЦП
23
Макслорен Кастро
ЛВ
16
Луис Иберико
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Сьенсиано
31
Ítalo Espinoza
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
88
Gerson Barreto
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
5
Santiago Arias
ЦП
37
Alvaro Rojas
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
25
Renzo Salazar
ЦФ
Спортинг Кристал
33
César Bautista
ВР
32
Leonardo Díaz
ЦЗ
41
Joao Cuenca
ЦЗ
26
Ian Wisdom
ЦП
21
Catriel Cabellos
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
40
J. Moretti
ЦФ
28
Diego Otoya
ЦФ
11
Irven Ávila
ЦФ
4-3-3
1
13
39
16
3
27
7
8
21
10
11
4-3-1-2
1
Энрикес
5
96
Абрам
19
Йотун
90
Кристиано
8
55
25
Тавара
23
Кастро
27
16
Иберико
8
88
88
8
16
29
29
16
11
5
5
11
39
19
19
39
10
25
25
10
16
Иберико
32
32
16
Иберико
25
Тавара
26
26
25
Тавара
23
Кастро
21
21
23
Кастро
27
28
28
27
Остались в запасе
Сьенсиано
Спортинг Кристал
31
Ítalo Espinoza
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
37
Alvaro Rojas
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
33
César Bautista
ВР
41
Joao Cuenca
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
40
J. Moretti
ЦФ
11
Irven Ávila
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Остались в запасе
31
Ítalo Espinoza
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
37
Alvaro Rojas
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
Остались в запасе
33
César Bautista
ВР
41
Joao Cuenca
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
40
J. Moretti
ЦФ
11
Irven Ávila
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Статистика матча Сьенсиано - Спортинг Кристал
1
1
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
4
Офсайды
6
1
Количество передач
377
305
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Информация о матче
Главный судья:
Jordi Espinoza, Peru
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
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Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
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АДТ
- : -
18.07.2026
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- : -
17.07.2026
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Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
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Сьенсиано
- : -
18.07.2026
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