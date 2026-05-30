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Расписание матчей
Перу. Лига 1
АДТ - Куско
АДТ - Куско: обзор матча 30 мая 2026
АДТ
30.05.2026, суббота, 19:00
Перу. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Куско
27'
Á. Ojeda
14'
I. Colman
39'
J. Tévez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АДТ - Куско
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Габриэль Карабахаль
90'
+6'
88'
Желтая карточка
Aldair Fuentes
Замена
Nicolás Rengifo
️️️️➡️️
Jordan Guivin
87'
87'
Замена
Gu Choi
️️️️➡️️
M. Ruidias
87'
Замена
Nicolás Silva
️️️️➡️️
Iván Colman
80'
Замена
Carlos Diez
️️️️➡️️
Juan Tévez
Пенальти не реализован
Luis Benites
75'
72'
Желтая карточка
Pedro Diaz
Замена
Luis Benites
️️️️➡️️
Luis Pérez
66'
Замена
Hernán Rengifo
️️️️➡️️
Jonathan Bauman
66'
58'
Замена
Carlos Gamarra
️️️️➡️️
Lucas Colitto
Замена
Alexander Hidalgo
️️️️➡️️
Ronny Biojo
54'
46'
Замена
Габриэль Карабахаль
️️️️➡️️
J. Manzaneda
45'
+2'
39'
ГОЛ! 1:2!
Juan Tévez
Пас отдал
Lucas Colitto
Желтая карточка
Víctor Cedrón
37'
Желтая карточка
Ángel Ojeda
36'
ГОЛ! 1:1!
Ángel Ojeda
Пас отдал
Joao Rojas
27'
14'
ГОЛ! 0:1!
Iván Colman
Пас отдал
Oswaldo Valenzuela
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДТ
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
23
John Narváez
ЦЗ
13
Luis Gomez
ЦП
6
Ángel Ojeda
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
8
Jordan Guivin
ЦП
16
Luis Pérez
ЦП
10
Víctor Cedrón
(К)
ЦП
7
Joao Rojas
ЦФ
32
Jonathan Bauman
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Куско
28
Pedro Diaz
ВР
24
M. Ruidias
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
15
Jose Bolivar
ЦЗ
7
J. Manzaneda
ЦП
16
Oswaldo Valenzuela
ЦП
22
Lucas Colitto
ЦП
88
Diego Soto
ЦП
10
Iván Colman
(К)
ЦП
11
Juan Tévez
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
АДТ
30
Juan Valencia
ВР
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
31
Jerry Navarro
ЦЗ
5
Jhon Vega
ЦП
27
Alexander Hidalgo
ЦП
21
Luis Benites
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
Куско
13
Andy Vidal
ВР
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
37
Gu Choi
ЦЗ
32
Julinho Astudillo
ЦЗ
30
Sergio Quillahuaman
ЦП
14
Carlos Diez
ЦП
26
Nicolás Silva
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
2-5-1-2
33
4
23
15
8
16
10
6
13
32
7
3-5-2
28
24
6
15
7
22
88
10
16
8
11
4
27
27
4
16
21
21
16
32
9
9
32
8
37
37
8
22
2
2
22
24
37
37
24
11
14
14
11
10
26
26
10
7
27
Карабахаль
27
Карабахаль
7
Остались в запасе
АДТ
Куско
30
Juan Valencia
ВР
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
31
Jerry Navarro
ЦЗ
5
Jhon Vega
ЦП
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
13
Andy Vidal
ВР
32
Julinho Astudillo
ЦЗ
30
Sergio Quillahuaman
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
Главный тренер
Мигель Ронделли
Остались в запасе
30
Juan Valencia
ВР
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
31
Jerry Navarro
ЦЗ
5
Jhon Vega
ЦП
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
Остались в запасе
13
Andy Vidal
ВР
32
Julinho Astudillo
ЦЗ
30
Sergio Quillahuaman
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
Главный тренер
Карлос Десио
Главный тренер
Мигель Ронделли
Статистика матча АДТ - Куско
2
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
0
Нарушения
12
9
Офсайды
1
2
Количество передач
414
307
Сейвы
1
8
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Информация о матче
Главный судья:
Walter Guadalupe, Peru
Стадион:
Унион Тарма
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Кахамарка
- : -
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Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
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Фламенго
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Спортинг Кристал
2 : 1
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АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
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Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
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АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 2
09.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
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Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
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3 : 0
27.05.2026
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